Checo Pérez habla claro sobre Cadillac y deja una frase que preocupa en la F1

Cadillac ya está en la Fórmula 1. Pero estar, no es competir. Y es que el arranque del equipo estadounidense ha dejado sensaciones mixtas. El coche responde, termina carreras y cumple con lo básico. Sin embargo, cuando se mira la hoja de tiempos, la distancia con el resto sigue siendo evidente. Y ahí es donde Checo Pérez puso el dedo.

El mexicano no habló de suerte ni de adaptación, sino de desarrollo.

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¡Checo Pérez está de vuelta! Regresa a la Fórmula 1 con Cadillac tras 8 meses de ausencia

Checo Pérez señala el principal problema de Cadillac en Fórmula 1

El tapatío fue directo ante lo que más importa en este momento para él y para su equipo. “Ha sido muy prometedor, pero también miramos los tiempos por vuelta y vemos que tenemos que desarrollarnos”, explicó al analizar el inicio del proyecto.

La frase no es algo menos. Porque en la Fórmula 1 actual, mejorar no es suficiente. Hay que hacerlo más rápido que todos los demás, y justo ahí está el vrdadero reto.

“Desarrollarnos significa superar a nuestros rivales… y eso es bastante difícil de hacer en la Fórmula 1”, reconoció.

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El desarrollo, la verdadera carrera que define todo

Cadillac no compite solo en la pista. Compite en fábricas, túneles de viento, simuladores y decisiones técnicas que muchas veces no se ven. Equipos como Alpine, Williams o Haas llevan años ajustándose a las reglas actuales, y siguen sin ser los grandes protagonistas. Ahí es donde podemos dimensionar la dificultad de entrar en el Gran Circo.

“Ese es el mayor reto al que se enfrenta Cadillac como equipo”, sentenció.

Sin embargo, pesar del diagnóstico, el discurso no es pesimista. Checo confía en la base del proyecto y en lo que pueden construir en los próximos meses.

“Creo que tenemos una buena estructura… el equipo está en una buena posición”, dijo. “Todos queremos ver un progreso enorme, queremos empezar a reducir la diferencia ya mismo”.