Checo Pérez se cobra revancha y usa el caso Russell para defender su etapa en Red Bull

Checo Pérez volvió a hablar sin filtros y dejó una declaración que ya está dando de qué hablar en el paddock de la Fórmula 1. El piloto mexicano de Cadillac comparó el complicado momento que vive George Russell en Mercedes con lo que él mismo experimentó durante sus años en Red Bull junto a Max Verstappen.

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La reflexión de Checo llega en un momento delicado para Russell. Aunque el británico arrancó la temporada 2026 mostrando gran nivel, el panorama cambió drásticamente en las últimas carreras. Mientras Andrea Kimi Antonelli se consolidó como líder del campeonato con Mercedes, Russell ha comenzado a sufrir con el comportamiento del auto, al grado de que varios analistas ya cuestionan su verdadero nivel.

Checo Pérez habló sobre George Russell y aseguró que el británico está viviendo algo similar a lo que él pasó en Red Bull.



“Ahora todos se dan cuenta”, dijo sobre cómo el auto puede cambiar la percepción sobre el nivel de un piloto. pic.twitter.com/6oMvm54jbN — Gabo Martínez (@gabomrubio) June 24, 2026

Checo ve en Russell lo mismo que vivió en Red Bull

Para el mexicano, el problema no está en el talento del piloto, sino en cómo pequeños cambios técnicos pueden transformar por completo el rendimiento dentro de un monoplaza tan sensible como uno de Fórmula 1.

Checo fue directo: mucha gente confunde malos resultados con falta de capacidad.

Según el piloto de Cadillac, existen dos tipos de aficionados: los que solo ven el espectáculo y los que realmente entienden cómo funciona este deporte. Desde su perspectiva, Russell no ha dejado de ser un gran piloto; simplemente está lidiando con un coche que ya no se adapta igual a su estilo de manejo.

Ese comentario inevitablemente recordó su paso por Red Bull, donde en múltiples ocasiones fue señalado por no poder igualar el ritmo de Verstappen.

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El dardo de Checo Pérez a todos sus detractores

Checo aseguró que el tiempo termina poniendo todo en perspectiva y que hoy muchos entienden mejor lo que él vivió. Sus actuaciones con Cadillac han reforzado su imagen dentro del paddock. Y es que pese a contar con un auto lejos del nivel de los equipos punteros, el mexicano ha logrado meter presión en clasificación, rozar la Q2 y pelear por puntos.

Ese contexto, según él, ha cambiado la narrativa. “Ahora todos se dan cuenta de lo gran piloto que soy por cómo puedo liderar a Cadillac a este nivel. Así que los que lo entienden saben perfectamente dónde está cada piloto”.