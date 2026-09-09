Checo Pérez podría RECUPERAR el punto que perdió en Mónaco por esta INCREÍBLE razón

Una decisión tomada durante el Gran Premio de Italia 2026 podría terminar teniendo consecuencias inesperadas para Sergio “Checo” Pérez y Cadillac meses después de lo ocurrido en Mónaco.

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La escudería estadounidense analiza pedir explicaciones a la FIA después de que Yuki Tsunoda evitara una sanción en Monza por una irregularidad durante el procedimiento de reinicio. El caso llamó especialmente la atención porque Checo recibió un castigo de 10 segundos por una infracción de salida durante el GP de Mónaco.

La diferencia de criterio podría convertirse ahora en el centro de la discusión.

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¿Por qué Cadillac podría reclamar la sanción de Checo Pérez?

Durante la reanudación del GP de Italia, Tsunoda se dirigió inicialmente hacia una posición incorrecta de la parrilla y realizó un movimiento tardío para colocarse en el cajón correspondiente. La situación provocó una vuelta de formación adicional.

Los comisarios investigaron lo sucedido, pero decidieron no sancionar al japonés tras considerar varios factores alrededor del procedimiento. Tsunoda terminó décimo y conservó el último punto disponible. Audi, cuyo piloto Gabriel Bortoleto terminó undécimo, ya presentó su intención de apelar esa decisión.

Y es justo aquí en donde toma relevancia el caso de Checo Pérez. En Mónaco, el mexicano cruzó la meta en décimo lugar y parecía haber conseguido el primer punto en la historia de Cadillac en Fórmula 1. Sin embargo, posteriormente recibió 10 segundos porque la rueda delantera derecha de su monoplaza estaba fuera del cajón durante el reinicio posterior a una bandera roja. Cayó hasta el puesto 15.

🚨CHECO PODRÍA RECUPERAR SU PUNTO DE MÓNACO



Cadillac quiere explicaciones de la FIA después de que Yuki Tsunoda evitara una sanción en Monza por una irregularidad durante el reinicio.



El equipo analiza si el caso puede servir para cuestionar la penalización de 10 segundos que… pic.twitter.com/xYNtwKaM4L — Gabo Martínez (@gabomrubio) September 8, 2026

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¿Checo Pérez realmente puede recuperar el punto?

Por ahora, no existe una apelación de Cadillac confirmada públicamente. Los reportes apuntan a que el equipo busca claridad sobre el criterio utilizado por la FIA y estudia si existen elementos suficientes para intentar reabrir el caso de Mónaco.