Nadie puede creer lo que Checo Pérez dijo sobre las Chivas, pese a que es de Guadalajara

Mientras muchos se preguntan por la próxima carrera de la Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez también ha dado de qué hablar fuera de los circuitos. El piloto mexicano, nacido en Guadalajara, sorprendió al revelar cosas sobre las Chivas, a pesar de haber crecido en una ciudad donde existe una fuerte tradición alrededor del “Rebaño Sagrado”.

Además, Checo Pérez también admira a Lionel Messi, quien se retiró de la selección de Argentina y tiene una valiosa rivalidad con México. El piloto ha hablado en distintas ocasiones sobre su gusto por el futbol y por el astro argentino, aunque su principal afición dentro de este deporte está relacionada con el Club América y no por las Chivas.

|Instagram: Checo Pérez

Las palabras de Checo Pérez para las Chivas

Durante un evento patrocinado por Mobil, marca de la que Pérez es embajador, el piloto fue cuestionado sobre su afición por el América pese a ser tapatío. Entre risas, explicó que primero tuvo simpatía por Atlas, pero posteriormente decidió apoyar al equipo que considera “el mejor de México”.

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“Soy de Guadalajara, y no tenemos muy buenos equipos acá. Aquí me decanté por el Atlas, pero después busqué al mejor equipo de México y me decanté por el América”, comentó Checo Pérez.

Checo Pérez con la camiseta de la Selección Mexicana en el Circuito de Barcelona Catalunia.|Bruna Casas/REUTERS

La pasión de Checo Pérez por el futbol y el América

El futbol fue una de las grandes pasiones de Checo desde su infancia. De hecho, antes de dedicarse por completo al automovilismo, llegó a considerar la posibilidad de convertirse en futbolista profesional. También creció jugando con familiares y desarrolló su afición por el América.

Una muestra de esa pasión ocurrió cuando tenía 12 años. Pérez habría rechazado participar en la final de un importante campeonato de karts para poder asistir a un Clásico Nacional entre América y Chivas, según distintas historias.

|REUTERS

El ídolo de Checo Pérez además de Lionel Messi

Aunque Lionel Messi es uno de los futbolistas que más admira, Checo Pérez también tuvo un ídolo durante su infancia: Iván “Bam Bam” Zamorano. El delantero chileno fue uno de sus grandes referentes y tuvo influencia incluso en el vínculo del piloto con el número 11.

La admiración de Pérez por Messi también lo ha llevado a mostrar simpatía por la selección de Argentina durante distintos torneos.

