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Fútbol

Checo Pérez ya tiene lugar de salida en el GP de Estados Unidos 2026; así quedó la parrilla de F1

El piloto mexicano no la pasó nada bien en la clasificación y tendrá que remar contra corriente en Austin en busca de conseguir un punto histórico para Cadillac.

Checo Perez Estados Unidos F1
Crédito: Mexsport

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO, Erick De la Rosa

Nueva oportunidad para Sergio Pérez de escribir su nombre con letras doradas en la historia de Cadillac. El piloto mexicano largará desde la décima novena posición en el Gran Premio de los Estados Unidos por lo que no será nada sencillo entrar en el top 10. La buena noticia para Checo es que nuevamente le ganó a su cooequipero; Valtteri Bottas en la parrilla y no deja dudas de que es el piloto número uno de la escudería estadounidense.

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Kimi Antonelli se quedó con la Pole Position con un tiempo 1:34.035 y superó a los dos hombres de Oracle Red Bull a los dos de Ferrari y justamente a su compañero George Russell. Por otro lado, Franco Colapinto de Alpine y Gabriel Bortoleto de Audi fueron sancionados y tendrán que salir desde el fondo de la parrilla.

Parrilla de salida del GP de Estados Unidos 2026 (Austin)

  1. Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Isack Hadjar (Red Bull)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. Lewis Hamilton (Ferrari)
  6. George Russell (Mercedes)
  7. Oscar Piastri (McLaren)
  8. Lando Norris (McLaren)
  9. Liam Lawson (Racing Bulls)
  10. Pierre Gasly (Alpine)
  11. Nico Hülkenberg (Audi)
  12. Fernando Alonso (Aston Martin)
  13. Oliver Bearman (Haas)
  14. Arvid Lindblad (Racing Bulls) penalización de 5 puestos
  15. Esteban Ocon (Haas)
  16. Lance Stroll (Aston Martin)
  17. Carlos Sainz (Williams)
  18. Alexander Albon (Williams)
  19. Sergio Pérez (Cadillac)
  20. Valtteri Bottas (Cadillac)
  21. Franco Colapinto (Alpine) penalización de 10 puestos
  22. Gabriel Bortoleto (Audi) penalización de unidad de potencia (fondo)

Campeonato de Constructores F1 2026

  1. Mercedes — 578 puntos
  2. Ferrari — 444 puntos (−134)
  3. McLaren — 339 puntos (−239)
  4. Red Bull — 332 puntos (−246)
  5. Racing Bulls — 100 puntos (−478)
  6. Alpine — 68 puntos (−510)
  7. Haas — 30 puntos (−548)
  8. Audi — 23 puntos (−555)
  9. Williams — 12 puntos (−566)
  10. Aston Martin — 7 puntos (−571)
  11. Cadillac — 0 puntos (−578)

Será este domingo 25 de octubre en punto de las 2:00 pm cuando se lleve a cabo el Gran Premio de los Estados Unidos 2026 desde Austin y podríamos ver una nueva victoria de Kimi y sacarle aún más ventaja a Russell en la tabla de pilotos. Por otro lado, un triunfo de Mercerdes también sería un golpe letal en la clasificación de escuderías.

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