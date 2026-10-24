Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Rayados de Monterrey vs Chivas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 24 de octubre, partido de la jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Partidazo desde la Sultana del Norte, la Pandilla abre las puertas de su casa para encarar al ‘Rebaño Sagrado’ en busca de afianzarse aún más en la zona de liguilla.

Rayados Monterrey Chivas

Escrito por: Erick De la Rosa

Todo listo desde el Gigante de Acero para un duelo que tiene todos los ingredientes para ser un auténtico choque de titanes. Las Chivas del Guadalajara se meten a la casa de los Rayados de Monterrey, duelo entre dos clubes que están en zona de liguilla y que no pueden perder unidades si quieren quedarse entre los ocho primeros. Por si fuera poco, Matías Almeyda se verá las caras con un antiguo amor; el Rebaño Sagrado.

Te puede interesar: Ni América ni Chivas: este es el mejor equipo de la Liga BBVA MX del momento

Tags relacionados
Rayados del Monterrey Chivas

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

PALMEIRAS VS BRAGANTINO FECHA.jpg

Brasileirao| ⁠⁠Palmeiras vs Bragantino

Ver en vivo
3:25 p. m.
SANTOS VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Santos vs Bahía

6:00 p. m.
BKB GATTI VS PANTERA FECHA .jpeg

Azteca Network| Bare Knuckle Fighting Championship

7:55 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca | Emanuel Vaquero Navarrete vs O´Shaquie Foster Live Previo

10:25 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca | Emanuel Vaquero Navarrete vs O´Shaquie Foster

11:01 p. m.
CHAPECOENSE VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| ⁠Chapecoense vs Fluminense

2:55 p. m.
25 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

1:55 p. m.
26 OCT
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
26 OCT
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
26 OCT
LA MESA PROTA 9:00 PM 5 OCT.jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
26 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
26 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

1:55 p. m.
27 OCT
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
27 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
27 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

1:55 p. m.
28 OCT