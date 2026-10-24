Rayados de Monterrey vs Chivas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 24 de octubre, partido de la jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
Partidazo desde la Sultana del Norte, la Pandilla abre las puertas de su casa para encarar al ‘Rebaño Sagrado’ en busca de afianzarse aún más en la zona de liguilla.
Todo listo desde el Gigante de Acero para un duelo que tiene todos los ingredientes para ser un auténtico choque de titanes. Las Chivas del Guadalajara se meten a la casa de los Rayados de Monterrey, duelo entre dos clubes que están en zona de liguilla y que no pueden perder unidades si quieren quedarse entre los ocho primeros. Por si fuera poco, Matías Almeyda se verá las caras con un antiguo amor; el Rebaño Sagrado.
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