Chelito Delgado explota contra la directiva de Cruz Azul

México. El exjugador argentino e ídolo del equipo de Cruz Azul César ‘Chelito’ Delgado se encuentra molesto con la directiva de “La Máquina” por la decisión de quitarle las estrellas al escudo de la escuadra cementera.

“Es una pena que no estén las estrellas de los campeonatos en cualquier playera, en este caso de Cruz Azul, porque quedan hermosas. No sé cuál el proyecto nuevo del club que viene en camino, pero me consta que se ve mejor con estrellas. ¿Qué dirán los muchachos que ganaron la novena que tanto les costó?”, declaró ‘Chelito’ en entrevista a ESPN.

“Para mí no tiene ningún significado que se le saquen las estrellas a un escudo tan hermoso como el de Cruz Azul. Les ha de salir más barato, capaz, el no poner las estrellas. Deben estar cuidando el dinero, no sé", añadió el jugador nacido en Rosario, Argentina.

Hace unos días el Consejo de Administración de la Cooperativa de Cruz Azul informaba que el escudo de la escuadra azul ya no va a llevar las estrellas y que están haciendo algunas modificaciones tanto en el logo como en el uniforme, novedades que serán presentadas de manera oficial recién el 16 de junio.

‘Chelito’ Delgado, ídolo de Cruz Azul que no pudo ganar un título

César ‘Chelito’ Delgado llegó a “La Máquina” en el torneo Apertura 2003 jugando con el equipo hasta 2007 donde anotó 62 goles convirtiéndose en uno de los ídolos de los aficionados de Cruz Azul, aunque nunca pudo conseguir un título de la Liga BBVA MX.

Es muy característico de los grandes equipos tener en sus escudos los campeonatos conseguidos en su historia en forma de estrellas, nacionales, así como internacionales.

En otra cuestión, hace unos días Cruz Azul presentó como nuevo director técnico del primer equipo al uruguayo Diego Aguirre que llega con la finalidad de realizar una renovación en la escuadra azul y la búsqueda de nuevos títulos para la institución y para la afición cementera.