‘Chelito’ Delgado habla sobre la fiesta de jugadores de Cruz Azul

Tras toda la polémica que se generó por las celebraciones de Carlos Salcedo en medio de una crisis cementera, un referente del equipo como César ‘El Chelito’ Delgado asegura que en sus tiempos en Cruz Azul si perdían no hacían fiestas.

Apenas este domingo en redes sociales circularon imágenes del extravagante cumpleaños del ‘Titán’ en el mismo día en el que la Máquina fue goleado por el Querétaro en el Estadio Azteca y que los dejó en el penúltimo lugar de la tabla del Apertura 2023.

No era para una mega fiesta, dice ‘Chelito’ Delgado

En entrevista exclusiva con Azteca Deportes, el que fuera ídolo del conjunto celeste consideró desafortunado el momento para que Salcedo hiciera un festejo de este tipo.

“Por las circunstancias de Cruz Azul, hoy no están dadas las condiciones para hacer una mega fiesta, no soy quién para juzgar, cada uno en su día libre puede hacer lo que guste, pero quizá era para hacer algo más tranquilo, en familia, con amigos íntimos y no con la mega fiesta”, comentó Delgado.

El ex futbolista argentino que pasó por la Máquina de 2003 a 2007 dejando un gran recuerdo en los aficionados a pesar de nunca haber conseguido un título, recordó que en sus tiempos les pesaba más los resultados negativos.

“Sinceramente es así, antes perdías un clásico o un partido importante y no salías a la calle, me pasó en Cruz Azul, en Monterrey, no te dan ganas de nada, te refugias en tu casa con tu familia y seres queridos”, apuntó el ‘Chelito’.

Con la experiencia de sus 42 años de edad, César Delgado también lamenta que los futbolistas actuales no tengan más prudencia con las redes sociales, ya que muchas veces no son malintencionados, pero se pueden malinterpretar.

“Siempre hay que ser cauteloso y cuidadoso en ese sentido para cuidar la imagen de uno mismo y de la familia, uno no lo hace porque quiere ser malo o quiere causar algo para la afición. Uno es ser humano y es libre de poder festejar y pasarla bien”, reiteró

