Chelsea sorprende y buscaría el fichaje de Santiago Giménez; ¿cuánto tendrían que pagar por él?

Se trata, probablemente, de uno de los rumores más llamativos e inesperados de este tramo final del mercado de fichajes en Europa. En las últimas horas, ha surgido el rumor que habla de la posibilidad de que Santiago Giménez emigre a Inglaterra con el Chelsea. ¿Cuánto tendría que desembolsar el club por él?

Para poner un poco de contexto, vale decir que la etapa de Santiago Giménez en el Milán no ha sido la esperada, por lo que el club italiano buscaría desprenderse de él para fichar a otro elemento en el eje de ataque, lo cual haría que su salida rumbo a la Premier League se concrete de manera más eficaz.

¿Santiago Giménez será refuerzo del Chelsea de Inglaterra?

De acuerdo con información del reconocido periodista Gianluca Di Marzio, el Chelsea de la Premier League tendría en Santiago Giménez a una de sus cartas fuertes para fichar en este tramo final del mercado de pases, lo anterior considerando que el mexicano tendría las puertas abiertas para abandonar la institución italiana.

Cabe mencionar que, en el pasado, se habló de un trueque entre la Roma y el Milán que contemplaría a Santiago Giménez y a Dovbyk; sin embargo, con esta noticia las cosas podrían cambiar, esto considerando que, en la carpeta de La Loba, también aparece el suizo Embolo, lo cual le daría más oportunidad al Chaquito de emigrar a Inglaterra.

Sin embargo, resulta fundamental tomar esta información con cautela, pues mientras Di Marzio confirma este acercamiento, otra fuente importante de Europa como lo es Fabrizio Romano menciona que Santi no interesa al Chelsea y que, incluso, se mantendrá en el Milán.

¿Cuánto tendría que pagar el Chelsea por Santiago Giménez?

Cabe mencionar que, hasta el momento, no se han manejado cifras respecto a la cantidad de dinero que el Chelsea ofertaría por Santiago Giménez. No obstante, el sitio Transfermarkt valúa al mexicano en un monto cercano a los 30 millones de euros, cantidad que el cuadro blue no tendría ningún problema en pagar.

¿Cuántos goles tiene Santiago Giménez en el Milán?

Si bien su etapa en el Milán no ha sido la mejor, la realidad es que el camino de Santiago Giménez en el grande de Italia no ha sido del todo negativo. Y es que, en los 1,146 minutos jugados hasta ahora (distribuidos en 22 cotejos), el canterano de Cruz Azul acumula seis anotaciones y cuatro pases a gol.