Chelsea y Manchester City en riesgo de descender

Debido a la sanción que recibió el Everton por la Comisión de la Premier League por incumplimiento de las normas financieras ha abierto el debate en el Reino Unido sobre si este organismo será capaz de actuar con la misma severidad con Manchester City y Chelsea, equipos con casos pendientes de control financiero de la misma naturaleza que han llevado al Everton a ser castigado con la deducción de 10 puntos, la mayor sanción en la historia de la Premier League.

El Everton ha recibido una sanción deportiva por un solo caso, por otro lado, el Manchester City está inmiscuido en 115 casos en estudio, por lo que se abre la incógnita de que pasará con el equipo de los Citizens.

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Probabilidad de descender real

La prensa inglesa y medios internacionales, han confirmado que el riesgo de que estos dos equipos reciban una sanción de reducción de puntos o incluso el descenso, con este panorama, es realmente palpable tanto para el Chelsea como para el Manchester City.

Además, el abogado que ha asesorado al Manchester City en estos caso, Stefan Borson, cree que la decisión sienta un precedente peligroso, "Para mi, 10 puntos para el Everton me parecen duros por una simple infracción del FFP. Pero refuerza que las sanciones contra el City y ahora contra el Chelsea podrían indicar al descenso", tuiteó.

Por otro lado, el diario The Times, ha asegurado que el descenso Del City y Chelsea es una opción real, "Creo que será mucho más grave tanto para el Manchester City como para el Chelsea si se prueban sus cargos. Quiero decir que Man City ha recibido 115 cargos, Everton solo tuvo uno y Chelsea todavía está bajo investigación, por lo que no sabemos el número de cargos allí", afirmó Martyn Ziegler.

No obstante, este mismo, asegura que los casos son de una enorme complejidad y no se van a resolver a corto plazo.

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