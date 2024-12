En Chelsea, tienen un apodo especial para Raúl Jiménez revelado antes de enfrentarse

El delantero Raúl Jimenez tiene muy preocupado al conjunto de Chelsea, horas antes de que el Fulham lo enfrente en la Premier League, a tal grado que tienen un apodo para el mexicano.

Es a través de una entrevista, en la que dos jugadores del Chelsea estudian a Raúl Alonso Jiménez y explican que si el surgido en el América tiene una oportunidad, la podría concretar.

En esa entrevista participaron el arquero español Robert Sánchez y el defensa español Marc Cucurella quienes detallaron al ex de los Wolves.

Killer, el apodo a Raúl Jiménez



“Es un delantero que sabes que, si está en su día, te va a traer problemas. Yo como portero, atento, porque hace un movimiento muy bueno atrás del defensa y bueno, ya sabes”., explicó el arquero.

Agregó que “es un goleador” y fue ahí donde señaló ese apodo que, suele ser dado a alguien que es muy efectivo al ataque, “un ‘killer’ y siempre mete muchos goles. A mí como portero, estar atento y Cucufates no dejarlo pasar, para que no me tire”.

¿Cuándo juega el Chelsea ante el Fulham?



El Chelsea se mide mañana jueves ante el Fulham, en duelo de la Premier League en la jornada 18 en Stamford Bridge.

Los blues llegan en el segundo sitio con 35 unidades y el Fulham está en el noveno escalón con 25 puntos.

De vencer el Fulham, podría escalar hasta el quinto puesto ya que la Premier a estas alturas está muy cerrada.