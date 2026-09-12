Chelsea vs Hull City; dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 4 de la Premier League

Este fin de semana se verán las caras dos de los equipos más interesantes y atractivos de ver en este inicio de temporada de la English Premier League, motivo por el cual no está de más que conozcas todos los detalles respecto al compromiso entre Chelsea y Hull City.

cruz azul

Chelsea es un equipo que se encuentra en plena reestructuración de la mano de Xabi Alonso y el resto de su cuerpo técnico. El Hull City, por su parte, ha sorprendido a propios y extraños luego de mantener el invicto después de tres fechas pese a ser un equipo recién ascendido.

¿Cómo llegan Chelsea y Hull City a este partido?

El Chelsea llega a este compromiso de Premier League en el cuarto lugar de la tabla general luego de registrar 6 de 9 puntos posibles, así como ocho goles a favor por siete en contra, lo cual habla del buen impacto que Xabi Alonso ha generado desde su llegada hace algunos meses.

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Morgan's reflections on yesterday's match. — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 7, 2026

En este inicio de temporada, el conjunto blue logró vencer en calidad de visitante al Fulham por 3-2, mientras que una semana después hizo lo propio ante el Brighton por 4-3; sin embargo, en su último compromiso cayó en patio ajeno frente al Arsenal, actual campeón, por 2-1.

Del otro lado de la moneda se encuentra el Hull City, equipo que recién ascendió a la Premier League y que actualmente está en el tercer lugar de la tabla general luego de vencer al Manchester United y al Coventry City, así como de igualar como local frente al Aston Villa.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Chelsea vs Hull City de la Premier?

Chelsea y Hull City se verán las caras como parte de la Jornada 4 de la English Premier League, por lo que la victoria para cualquiera los acercará a los primeros puestos de la tabla general. El duelo está programado para este sábado en el Stamford Bridge a las 8.00 horas, y para verlo únicamente tienes que sintonizar HBO Max.

