Rechazó representar a Bélgica en el Mundial 2026; hoy la rompe en Marruecos

Chemsdine Talbi pudo jugar para Bélgica, pero tomó una decisión que cambió su carrera internacional. El futbolista nacido en Sambreville, formado en el futbol belga y con pasado en selecciones juveniles de los Diablos Rojos, eligió representar a Marruecos y hoy es parte de una de las historias fuertes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El caso tomó más fuerza durante el torneo, donde Marruecos volvió a instalarse entre las selecciones protagonistas al alcanzar los Cuartos de Final. Talbi no solo fue incluido en la convocatoria mundialista del equipo africano, sino que también ganó espacio en un plantel que mezcla experiencia, juventud y nombres de peso internacional. Contra Francia le tocó ser titular para reemplazar al lesionado Ismael Saibari.

Chemsdine Talbi pudo jugar para Bélgica, pero eligió Marruecos

La historia de Talbi tiene un punto central: su doble posibilidad internacional. Nació en Bélgica, se desarrolló en ese país y llegó a jugar para selecciones juveniles belgas. Sin embargo, por sus raíces familiares también podía representar a Marruecos.

Talbi, jugador de Marruecos|Crédito: @EnMaroc / X

El propio jugador explicó que llegó un momento en el que debía elegir entre Bélgica y Marruecos para dar el salto a nivel absoluto. Según contó en una entrevista con The National, ambas selecciones estaban interesadas y la decisión le llevó tiempo. Finalmente, se inclinó por Marruecos por una cuestión familiar y emocional.

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Esa elección cerró una puerta importante para Bélgica, que venía siguiendo su crecimiento. En marzo de 2025, medios marroquíes reportaron que Talbi había solicitado el cambio de nacionalidad deportiva para representar a los Leones del Atlas, una decisión que generó impacto en el futbol belga.

Quién es Chemsdine Talbi, la joya que eligió a Marruecos

Chemsdine Talbi nació el 9 de mayo de 2005 en Sambreville, Bélgica. Es extremo derecho, tiene ciudadanía marroquí y actualmente pertenece al Sunderland de Inglaterra, club al que llegó en julio de 2025 con contrato hasta junio de 2030, de acuerdo con los datos de Transfermarkt.

Antes de dar el salto al futbol inglés, Talbi se formó en Bélgica y empezó a llamar la atención por su desequilibrio en ataque. Su perfil encaja con la nueva generación que Marruecos busca consolidar después de su histórico Mundial de Qatar 2022, donde alcanzó las Semifinales y se convirtió en una de las revelaciones del torneo.

En la Selección de Marruecos, Talbi forma parte de una camada que también incluye a futbolistas jóvenes con recorrido en Europa. Su presencia le da al equipo variantes por banda, velocidad y capacidad para jugar en un contexto de alta exigencia.