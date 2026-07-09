OFICIAL: se confirmó la peor noticia en Marruecos a horas de enfrentar a Francia
Marruecos perderá a Ismael Saibari, su máximo goleador en el torneo, para el juego de Cuartos de Final
Marruecos no llega como favorito en el cruce contra Francia, pero intentará dar la sorpresa en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Será por los Cuartos de Final del torneo y ante un rival que ya conoce, debido a que ambos se enfrentaron en las Semifinales de Qatar 2022. Sin embargo, la selección africana llega con desventaja por un motivo principal: no tendrá a su figura más destacada disponible.
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El entrenador marroquí Mohamed Ouahbi confirmó que Ismael Saibari será baja para enfrentar a Francia esta tarde en el Estadio de Boston. El delantero viene de sufrir una lesión muscular en el juego contra Canadá correspondiente a los Octavos de Final y, según lo dicho por el técnico de Marruecos, aún no está en condiciones para regresar al terreno de juego. Una baja más que sensible para los africanos.
Por qué no juega Ismael Saibari contra Francia
"Todo el mundo está disponible para el partido, salvo Ismael Saibari, para quien este partido llega demasiado pronto, aunque no está descartado para el resto de la competición, eso espero", fue lo que expresó el entrenador de Marruecos en la previa del cruce contra Francia por los Cuartos de Final.
Lo cierto es que la ausencia de Saibari no es una más para Marruecos. Su no presencia ante el conjunto francés significa un golpe importante para los africanos. Resulta que el delantero venía de anotar en los tres partidos de la Fase de Grupos y, además, convirtió el penal decisivo en la definición ante Países Bajos en la ronda de 16avos de Final.
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Quién reemplazará a Ismael Saibari contra Francia
Tras la ausencia de Saibari en la delantera marroquí, el técnico Ouahbi tendría contemplado alinear como titular a Soufiane Rahimi, delantero centro que se desempeña en el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos. En esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ lleva jugados los cinco partidos que disputó Marruecos, pero en todos ingresó desde el banquillo. Suma dos goles y una asistencia.
𝑺𝒐𝒖𝒇𝒊𝒂𝒏𝒆 𝑹𝒂𝒉𝒊𝒎𝒊 has the final say! 💫🦁#DimaMaghrib 🇲🇦 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Gv4d6lXMGq— Équipe du Maroc (@EnMaroc) July 4, 2026
Posibles alineaciones para Francia vs Marruecos
- Alineación de Francia (4-2-3-1): Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé.
- Alineación de Marruecos (4-2-3-1): Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; Soufiane Rahimi.