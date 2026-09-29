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Chequia vs Inglaterra: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 29 de septiembre, UEFA Nations League; marcador online

Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del Chequia vs Inglaterra partido de la UEFA Nations League

Chequia vs Inglaterra en vivo

Escrito por: Iván Vilchis

Sigue la actividad de la UEFA Nations League con el encuentro de Chequia vs Inglaterra, partido amistoso de la UEFA Nations League. El encuentro se va a disputar en punto de las 12:45 horas tiempo del centro de México en el Estadio Fortuna Arena.

Así llegan Chequia e Inglaterra

Chequia llega de perder 1-2 en casa ante Croacia. Adam Karabec empató, pero Luka Modrić y Marco Pasalic dieron la victoria a los croatas. Primer partido de Santi Denia al frente y termina con una derrota, busca recomponer el camino frente a Inglaterra.

Inglaterra llegó de un 2-3 ante España en Wembley. Anthony Gordon y Harry Kane adelantaron a los Three Lions (estuvieron 2-1), pero Kane falló un penalti y España remontó con Álex Baena y Mikel Oyarzabal. Buscan poder sumar su primer victoria luego de perder en casa.

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