Chequia vs Inglaterra: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 29 de septiembre, UEFA Nations League; marcador online
Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del Chequia vs Inglaterra partido de la UEFA Nations League
Sigue la actividad de la UEFA Nations League con el encuentro de Chequia vs Inglaterra, partido amistoso de la UEFA Nations League. El encuentro se va a disputar en punto de las 12:45 horas tiempo del centro de México en el Estadio Fortuna Arena.
Así llegan Chequia e Inglaterra
Chequia llega de perder 1-2 en casa ante Croacia. Adam Karabec empató, pero Luka Modrić y Marco Pasalic dieron la victoria a los croatas. Primer partido de Santi Denia al frente y termina con una derrota, busca recomponer el camino frente a Inglaterra.
Inglaterra llegó de un 2-3 ante España en Wembley. Anthony Gordon y Harry Kane adelantaron a los Three Lions (estuvieron 2-1), pero Kane falló un penalti y España remontó con Álex Baena y Mikel Oyarzabal. Buscan poder sumar su primer victoria luego de perder en casa.