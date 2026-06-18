Estos fueron los peores y mejores jugadores en el Chequia vs. Sudáfrica: qué le espera a Javier Aguirre

República Checa será el último rival de México en la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Si bien es cierto que el resultado entre Chequia y Sudáfrica beneficia a la Selección Mexicana, los europeos se jugarán la clasificación en la última jornada. Por este motivo, Javier Aguirre y su cuerpo técnico habrán estado pendientes del juego, donde muy pocos jugadores lograron destacar.

Los mejores jugadores de República Checa vs Sudáfrica

La figura del cuadro checo fue, sin dudas, Michal Sadílek, mediocampista que fue el autor del primer gol del partido. Según plataformas especializadas como SofaScore, el futbolista del Slavia Praga fue el jugador más destacado de Chequia en el empate ante los Bafana Bafana y recibió una calificación de 7.6 sobre 10, convirtiéndose en el mejor jugador de su equipo dentro del terreno de juego.

Michal Sadílek, jugador de República Checa|Crédito: @ceskarepre_cz / X

Ladislav Krejčí fue el segundo futbolista mejor valorado de República Checa. El zaguero central volvió a tener un partido especial y firmó una actuación con una calificación de 7.5 sobre 10. El jugador del Wolverhampton venía de anotar ante Corea del Sur en el debut. Finalmente, Alexandr Sojka completó el podio con una valoración de 7.2 sobre 10. El jugador del Viktoria Pilsen fue quien asistió a Sadílek en el gol ante Sudáfrica.

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Los peores jugadores de Chequia ante Sudáfrica

Para sorpresa de muchos, los dos delanteros de República Checa fueron el punto más débil del equipo. Adam Hložek fue catalogado como el peor jugador del encuentro con una calificación de 6.1 sobre 10. Pese a que había expectativas puestas sobre el joven delantero del Hoffenheim, completó 67 minutos jugados con apenas un disparo y ni siquiera tuvo dirección a portería.

El otro nombre que sorprende es el de Patrik Schick, considerado la figura estelar de Chequia en esta justa veraniega. El futbolista del Bayer Leverkusen fue calificado con un 6.2 sobre 10 y fue de los puntos más flojos del encuentro. A diferencia de su compañero de ataque, disputó los 90 minutos y solo efectuó dos tiros; uno de ellos fue al arco. Hasta el momento, está siendo una Copa del Mundo decepcionante para Schick.

Patrik Schick, jugador de Chequia|Crédito: @ceskarepre_cz / X

El podio lo completa Jaroslav Zelený, quien fue suplente e ingresó desde el banco de suplentes para jugar 35 minutos. Sin embargo, poco pudo hacer en el tiempo que estuvo dentro del terreno de juego y la plataforma le brindó una valoración de 6.4 sobre 10.

Cuándo se juega el México vs Chequia por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México cerrará la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Chequia el miércoles 24 de junio. El partido corresponde a la tercera jornada del Grupo A, donde también se encuentran Corea del Sur y Sudáfrica.

El encuentro se jugará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en un duelo que podría ser clave para definir el futuro del combinado azteca dentro del torneo. Al disputarse en la última fecha del sector, México podría llegar con la obligación de sumar para asegurar su boleto a la siguiente ronda o, en el mejor de los casos, llegaría ya clasificado como primero si vence a Corea del Sur hoy.