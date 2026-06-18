República Checa o Chequia: cuál es el nombre real del país que enfrentará a México en el Mundial 2026

La Selección Mexicana tendrá una prueba importante en el cierre de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo nacional enfrentará a República Checa, un país que también es conocido como Chequia y que forma parte del Grupo A junto a México, Corea del Sur y Sudáfrica. En el calendario oficial de FIFA, el combinado europeo aparece como Czechia, la traducción al inglés de Chequia.

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La duda aparece porque durante años el nombre más utilizado en medios, competencias deportivas y documentos internacionales fue República Checa. Sin embargo, esto no significa que “Chequia” sea incorrecto. Al contrario: ambos nombres son válidos, aunque se usan en contextos distintos.

Ladislav Krejci celebrates his goal 0-1 of Czechia during the match Korea Republic vs (and) Czechia as part Group A of the FIFA World Cup 2026, at Guadalajara Stadium, on June 11, 2026, Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Carlos Zepeda/Carlos Zepeda

¿Cuál es el nombre real: República Checa o Chequia?

El nombre oficial largo del país es República Checa. Esa denominación se mantiene para documentos formales, relaciones diplomáticas y usos institucionales. Sin embargo, el nombre corto oficial es Chequia, tal como informó el propio Ministerio de Relaciones Exteriores checo en 2016.

En otras palabras, República Checa es el nombre formal del Estado, mientras que Chequia es la forma corta reconocida internacionalmente. Es un caso similar al de otros países: México tiene como nombre oficial “Estados Unidos Mexicanos”, pero en el uso común, deportivo y mediático se utiliza “México”.

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Por eso, cuando FIFA presenta al rival de México como Czechia, no se trata de un error ni de un cambio reciente de país. Es simplemente el uso del nombre corto oficial en inglés.

¿Desde cuándo se usa el nombre Chequia?

El gobierno checo impulsó el uso internacional de Chequia en 2016. En ese momento, solicitó a Naciones Unidas registrar las versiones extranjeras del nombre corto “Česko”, entre ellas Czechia en inglés y Chequia en español. La medida no eliminó el nombre República Checa, sino que agregó una forma breve para facilitar su uso fuera del país.

La explicación oficial sostiene que el nombre político “Česká republika”, es decir, República Checa, no cambió. Lo que se añadió fue una traducción corta para el uso cotidiano, turístico, cultural y deportivo.

La lista completa de los convocados de República Checa y sus estadísticas|Crédito: @ceskarepre_cz / X

Cuándo juega México contra Chequia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México enfrentará a Chequia el miércoles 24 de junio, en el cierre del Grupo A de la justa mundialista. El partido forma parte de la tercera jornada de la Fase de Grupos, donde también se disputará el duelo entre Sudáfrica y Corea del Sur.

Ese encuentro puede ser clave para definir la clasificación del combinado azteca a la siguiente ronda. En el nuevo formato de la Copa Mundial de la FIFA™, avanzan los dos primeros de cada grupo y también los mejores terceros, por lo que cada punto puede tener peso en la pelea por llegar a la fase de eliminación directa.