Chicago Cubs vs San Diego Padres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del Juego 2 de la Serie de Wild Card de la Liga Nacional

No hay mañana para los Chicago Cubs en los play-offs de la Major League Baseball, la novena de la ciudad de los vientos tiene que ganar el juego 2 en el Petco Park ante unos San Diego Padres encendidos. Fernando Tatis Jr y compañía obtuvieron el triunfo en el primer partido de manera contundente y querrán replicar la dosis para avanzar a la Serie Divisional. Nick Piveta abrirá por los locales, mientras que, Kevin Gausman lo hará por el conjunto de Chicago.

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