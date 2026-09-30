Chicago Cubs vs San Diego Padres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del Juego 2 de la Serie de Wild Card de la Liga Nacional
El Petco Park se viste de gala en busca de ver la segunda victoria de los Padres de San Diego ante unos Chicago Cubs que no se pueden equivocan en suelo californiano.
No hay mañana para los Chicago Cubs en los play-offs de la Major League Baseball, la novena de la ciudad de los vientos tiene que ganar el juego 2 en el Petco Park ante unos San Diego Padres encendidos. Fernando Tatis Jr y compañía obtuvieron el triunfo en el primer partido de manera contundente y querrán replicar la dosis para avanzar a la Serie Divisional. Nick Piveta abrirá por los locales, mientras que, Kevin Gausman lo hará por el conjunto de Chicago.
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