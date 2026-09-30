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VIDEO: Estrella de México marca su tercer gol con el Manchester United

Una estrella de México logró marcar su tercer gol con el Manchester United, siendo clave para la victoria del equipo y asegurando su titularidad

Rebeca Bernal Manchester United
|Manchester United Femenil

Escrito por: Iván Vilchis

Este miércoles 30 de septiembre, Rebeca Bernal nuevamente se puso en la lista de goleadoras al marcar el primer gol del partido en el Manchester United vs Durham encuentro de la FA Women's League Cup, llegando así a tres goles anotados con su club.

Nueva victoria para el Manchester que logró ganar vencer 5-1 al Durham y Rebeca fue clave al conseguir el primer gol del encuentro.

VIDEO: Así fue el gol de Rebeca Bernal en el Manchester United vs Durham

Un gol sorpresivo que llegó al minuto 11 del primer tiempo, desde un tiro de esquina que no fue cortado de buena forma por la defensa, le llegó el balón a Bernal que intentó recentrar el balón con su pierna pero el esférico empezó a tomar dirección a portería, la defensa intentó sacarlo pero terminó entrando al fondo de las redes a pesar su intento de cabezazo para fuera de las redes.

Rebeca sigue dando buenas actuaciones, por lo que le siguen dando la titularidad y que mejor que terminar aportando con goles en el marcador.

Por el momento, ha tenido minutos en cinco encuentros de forma consecutiva, por lo que la entrenadora empieza a tener confianza en la futbolista. Registra 3 goles y una destacada participación hasta el momento.

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