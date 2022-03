Chicharito ‘explota’ y desmiente que vaya a regresar a Chivas | VIDEO

En los últimos días surgió un rumor que decía que Javier ‘Chicharito’ Hernández regresaría a las Chivas, pues incluso el delantero mexicano ‘puso precio’ a su virtual fichaje con el equipo de la Liga BBVA MX, pero ahora ha desmentido todo.

‘Chicharito’ Hernández se encuentra encendido con el LA Galaxy y no sólo es el referente del club, sino que también busca tener un rol protagónico en la MLS para competir con las grandes estrellas, por lo que su regreso a México no parece cercano.

‘Chicharito’ fijó un precio para volver a Chivas

Todo comenzó hace unas semanas, cuando el delantero mexicano estaba en directo en su canal y una de sus amigas le preguntó que ‘cuántos bits pedía para volver al Rebaño’, por lo que CH14 respondió pero a modo de juego.

“Un millón… no es cierto, 5 millones”, dijo entre risas, declaraciones que se hicieron virales y que más de una persona creyó que era en serio.

Javier Hernández aclara que se quedará en la MLS

Después de varios días y que sus palabras hicieron eco en todo el mundo, ‘Chicharito’ Hernández volvió a aprovechar uno de sus directos, además de su cuenta de TikTok, y aclaró que está muy feliz en el LA Galaxy, por lo que jugar en la Liga BBVA MX no está en sus planes.

“Quería comentar algo, lo de que si me regreso a las Chivas; creo que pedí 1 millón y 5 millones de bits, pero ya hablando en serio saben lo que significa Chivas para mi pero estoy feliz de la vida con el LA Galaxy. No sé ni cómo ni dónde me voy a retirar todavía y cuando lo sepa lo voy a decir. Saben el agradecimiento que le tengo a las Chivas, pero lo quería dejar muy claro”, dijo ‘Chicharito’ Hernández.

Tras estas palabras muchos aficionados del ‘Rebaño’ quedaron desilusionados pues en verdad querían ver a ‘Chicharito’ Hernández de regreso, pero al menos él ha sido claro y apagó las ilusiones de todos antes de que los rumores siguieran creciendo.

