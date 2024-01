¿Listo para Chivas? ‘Chicharito’ da actualización sobre lesión en la rodilla

Avanzan las horas y la información fluye a cuentagotas sobre el posible regreso de ‘Chicharito’ Hernández a Chivas. Mientras mantienen las negociaciones, Javier Hernández, continúa trabajando por su cuenta en la rehabilitación de la rodilla derecha tras la lesión de ligamento que sufrió hace 7 meses cuando militaba en el Galaxy de Los Ángeles.

“Knee is getting better everyday. We never stop (La rodilla mejora cada día. Nunca paramos)” fue la frase que escribió ‘Chicharito’ para un video que compartió en sus redes sociales. En las imágenes se observa al goleador histórico de la Selección Mexicana realizando ejercicios con pesas para fortalecer la rodilla derecha que fue la afectada. El gimnasio donde se recupera ‘Chicharito’ se ubica en Florida, Estados Unidos.

El posteo tiene más de un millón de visualizaciones, y miles de comentarios, varios de ellos de aficionados de Chivas que le mencionan las ganas que tienen de verlo de regreso con la camiseta del Rebaño. “Listo para ser campeón con el ‘Rebaño Sagrado’”, “Ya estás listo para golear al América”, “Métele nitro que tu casa y tu gente te esperan” son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Dentro de 2 semanas, ‘Chicharito’ cumplirá 7 meses de la operación de ligamento cruzado, por lo que estaría a mes o mes y medio para poder reaparecer en el terreno de juego. En caso de concretar el fichaje con Guadalajara, una fecha tentativa para verlo jugar con la casaca rojiblanca sería a principios de marzo.

¿En qué va la negociación con Guadalajara?

Fuentes consultadas por Azteca Deportes revelaron que todavía faltan detalles que arreglar en los términos de contrato para que pudiera ser anunciado oficialmente por el equipo. Javier Hernández regresaría al conjunto rojiblanco luego de 14 años. Salió del club en 2010 con destino al Manchester United tras salir campeón de goleo con los tapatíos.

