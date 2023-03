Ante ‘abucheos’ Chicharito Hernández quiere volver a la Selección Mexicana

Chicharito Hernández acostumbra tener mucha interacción con sus fanáticos desde las transmisiones de streaming que realiza a menudo; el futbolista muestra su personalidad en cada intervención y acostumbra dar su opinión sobre diversos temas del medio deportivo. Esta ocasión el delantero del Galaxy habló sobre la participación de la Selección Mexicana en la nueva era de Diego Cocca.

El equipo nacional se presentó en el Estadio Azteca, con un amargo empate ante un equipo de Jamaica que fue contundente y aprovechó las desatenciones de la Selección Mexicana. Un rendimiento que motivó la manifestación de la afición que se hizo sentir con abucheos muy puntuales para : Guillermo Ochoa, Diego Lainez y Raúl Jiménez.

Chicharito quiere volver a la Selección Mexicana

A través de su transmisión de Twitch el delantero del Galaxy, Chicharito Hernández reveló sus intensiones de volver a vestir la playera de la Selección Mexicana, el jugador es consciente de lo que necesita para regresar y mandó un mensaje para Diego Cocca.

“Tengo que jugar, hacerlo bien y ojalá el entrenador Diego Cocca me convoque”, dijo el máximo goleador de la Selección Mexicana.

¿Qué dijo el Chicharito sobre los abucheos a la Selección?

El Chicharito Hernández compartió su sentir con sus fanáticos durante una de sus transmisiones, y aseguró que todos tienen el derecho de manifestarse en un estadio de futbol, pero no comprende la exigencia del público, cuando, según el delantero del Galaxy, se está sacando un resultado positivo.

“Voy a ser muy honesto, todos nosotros como fanáticos tenemos todo el derecho de poder exigir, pedir y quejarnos si las cosas no van queremos. Véanlo desde esta perspectiva, tu selección va ganando, va haciendo goles y tú aplaudes, tu selección no está obteniendo buenos resultados y te quejas, ¿No creen que es un poco como extremo eso, entonces dónde está el apoyo?”, sentenció el máximo goleador de la Selección Mexicana.

El Chicharito no comprende el extremo de la afición en México en la que puede cambiar tanto en el mismo partido. Al tiempo que consideró que el equipo de Diego Cocca no hizo una mala presentación en el empate a dos contra Jamaica en el Estadio Azteca.

“Yo pago mi boleto, yo pago todo, me puedo quejar, abuchear, silbar, se puede, claro que sí, no estoy diciendo que no y cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero entonces no hay apoyo a la selección. La neta se dominó, se tuvieron muchas llegadas y no se pudo concretar y no se perdió, tampoco digo que hay que celebrar, pero tampoco creo que es para abuchear, creo yo”, dijo Chicharito Hernández.