El ‘hijo pródigo’ está de regreso. Chicharito es nuevo jugador de las Chivas para el Clausura 2024, luego de varios rumores sobre su posible arribo, por fin se dio, para que la afición y los medios explotaran de júbilo por ela vuelta del máximo goleador de la Selección Mexicana a nuestro país.

Fueron largos 14 años para que Javier Hernández volviera a pisar tierras aztecas. En el verano de 2010, el ariete salió al Viejo Contiente, con el Manchester United, para después pasar por equipos como el Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla, antes de volver a este lado del charco con el LA Galaxy, en la MLS.

La promesa que Chicharito le cumplió a Jorge Vergara tras volver a Chivas

Lamentablemente, Jorge Vergara no podrá ver el regreso del Chicharito, pero Hernández no se olvidó de su promesa y a pesar de que el mandamás de las Chivas no se encuentra en este plano terrenal, el miércoles 24 de enero celebra la vuelta del último gran ídolo.

“Le dije a Chicharo que debía regresar aquí a Chivas para retirarse. Pero deberá volver como una leuenda del futbol mexicano y sé que me lo va a cumplir”, aseguró alguna vez Vergara. Ahora Hernández cumplió, volvió, siendo una de las más grandes figuras que ha tenido México en los últimos años.

¿Cuándo podrían presentar al Chicharito Hernández?

Todo indica que Hernández sería presentado el próximo sábado 27 de enero en el Estadio Akron, muy parecido a lo que sucedió con Andrés Guardado en el León, donde se abrirán las puertas del inmueblo para recibir a la nueva figura del equipo. Esto será después del partido de Chivas en la Jornada 3, donde visitan a los Xolos de Tijuana, en la frontera, y esperan ahí, conseguir su primera victoria, pues suman un empate y una derrota en el Clausura 2024.