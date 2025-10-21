¡OTRA VEZ Hernández! Chicharito fuera de la convocatoria vs Querétaro

Este martes 21 de octubre del 2025, el conjunto de Chivas dio a conocer su convocatoria para el partido ante Querétaro y Javier ‘Chicharito’ Hernández no fue convocado para el encuentro, siendo nuevamente baja.

La directiva decidió que ‘Chicharito’ no hiciera el viaje con el equipo con el equipo de dosificar las cargas de trabajo del delantero y buscando que no tenga una nueva lesión.

Te puede interesar: Entrenador de Chivas ofreció lo inimaginable para conseguir un refuerzo, pero se le negó ¿ama al América?

La convocatoria de Chivas vs Querétaro

El conjunto de Chivas convocó a 23 futbolistas para enfrentar a los Gallos y buscar su quinta victoria de forma consecutiva, mantenerse en la lucha por los lugares al Play In.

Los jugadores convocados por Gabriel Milito son:



Raúl Rangel

Oscar Whalley

Miguel Gómez

Bryan González

Diego Campillo

Gilberto Sepúlveda

⁠Miguel Tapias

José Castillo

Richard Ledezma

Luis Romo

Daniel Aguirre

Omar Govea

Rubén González

⁠Erick Gutiérrez

Yael Padilla

Hugo Camberos

Santiago Sandoval

Cade Cowell

Roberto Alvarado

Efraín Álvarez

Isaac Brizuela

Armando González

Teun Wilke

🇦🇹 ¡LOS ELEGIDOS POR GABRIEL MILITO PARA LUCHAR POR EL QUINTO TRIUNFO CONSECUTIVO! 🇦🇹 https://t.co/glKNlA775H — CHIVAS (@Chivas) October 21, 2025

Los jugadores que no fueron considerados para la convocatoria fueron Alan Mozo que sigue en proceso de recuperación y Alan Pulido y Luis Olivas que no fueron convocados por Milito.

Así llegan Chivas y Querétaro

El partido de Querétaro vs Chivas se va a disputar miércoles 22 de octubre del 2025 en el Estadio la Corregidora. El juego corresponde a la Jornada 14 del Apertura 2025.

El conjunto de Chivas llega ubicado en el octavo lugar de la tabla con 20 puntos conseguidos, registra cuatro victorias de forma consecutiva en la competición y necesita llevarse los tres puntos para mantenerse en la lucha por un lugar en Play In o directo a la Liguilla.

Por otra parte, Querétaro llega ubicado en el lugar 16 con 11 puntos conseguidos al tener tres victorias hasta el momento, dos empates y ocho derrotas.

