Entrenador de Chivas ofreció lo inimaginable para conseguir un refuerzo, pero se le negó ¿ama al América?
En Chivas están ilusionados y en busca de un título más y, por lo mismo, buscan reforzase de buena manera para salir campeones
Antonio Contreras, entrenador de Chivas Femenil, fiel a su estilo no se guardó nada y, después del duelo ante el Pachuca correspondiente a la Jornada 16 en el que su equipo perdió, confesó lo que platicó con Charlyn Corral. El Guadalajara es quinto con 30 puntos a falta de un partido por disputarse. La delantera le declaró su amor al América y más por el pasado familiar que tienen.
Poco a poco se comienza a conformar la Liguilla de la Liga BBVA MX Femenil. El Guadalajara tiene un excelente plantel, pero el español Antonio Contreras llenó de elogios a Charlyn Corral y hasta le prometió a su entrenador, Óscar Torres, que le daba todos los jamones ibéricos si la dejaba ir a su equipo. Hay que recordar que hace unos días el timonel del América, Ángel Villacampa, también aseguró que buscaron a la futbolista, pero la directiva hidalguense se las negó.
“Yo me quito el sombrero ante esta futbolista. No le puede parecer mal a nadie. Le dije al entrenador (Óscar Torres) que le daba todos los jamones ibéricos que quisiera de Extremadura, de mi tierra, y que me llevaba a Charlyn para Chivas. Con 24 goles de Charlyn, yo también sería campeón. Si me das a Charlyn, con Licha y todo lo que tengo… No quiero pecar de nada, los números están ahí. No sé si a ella le gustaría entrenar conmigo algún día, pero a mí con ella sí”, dijo el estratega de las Chivas.
Te puede interesar:
- El VIDEO de Cristiano Ronaldo que dio la vuelta al mundo después de que Portugal no clasificara al Mundial 2026
- Obed Vargas no se queda callado tras eliminación de México Sub-20: mensaje para Javier Aguirre
- Chivas recupera a 2 superestrellas, pero Gabriel Milito no les tiene mucha confianza y podrían ir al extranjero
Lista la Liguilla de la Liga BBVA MX Femenil
Resta una jornada para que la Liga BBVA MX Femenil, en su temporada regular, llegue a su final. Hasta el momento, ya hay seis clubes clasificados a la siguiente ronda y sólo restan dos lugares que estarán en pelea entre seis equipos.
Los calificados a los cuartos de final del Apertura 2025 son: Tigres, Pachuca, América, Toluca, Chivas y Rayados. Cruz Azul, Juárez, León, Pumas y Atlas pelearán en la Jornada 17 por los últimos dos boletos para la siguiente ronda. Las favoritas al título son las de la UANL y las de la Bella Airosa.