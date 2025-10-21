Entrenador de Chivas ofreció lo inimaginable para conseguir un refuerzo, pero se le negó ¿ama al América?

Antonio Contreras, entrenador de Chivas Femenil, fiel a su estilo no se guardó nada y, después del duelo ante el Pachuca correspondiente a la Jornada 16 en el que su equipo perdió, confesó lo que platicó con Charlyn Corral. El Guadalajara es quinto con 30 puntos a falta de un partido por disputarse. La delantera le declaró su amor al América y más por el pasado familiar que tienen.

Poco a poco se comienza a conformar la Liguilla de la Liga BBVA MX Femenil. El Guadalajara tiene un excelente plantel, pero el español Antonio Contreras llenó de elogios a Charlyn Corral y hasta le prometió a su entrenador, Óscar Torres, que le daba todos los jamones ibéricos si la dejaba ir a su equipo. Hay que recordar que hace unos días el timonel del América, Ángel Villacampa, también aseguró que buscaron a la futbolista, pero la directiva hidalguense se las negó.

Ulises Naranjo/Ulises Naranjo Charlyn Corral celebrates her goal 2-1 of Pachuca during the 16th round match between Pachuca and Guadalajara as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Apertura 2025 at Hidalgo Stadium, on October 19, 2025 in Pachuca, Hidalgo, Mexico.

“Yo me quito el sombrero ante esta futbolista. No le puede parecer mal a nadie. Le dije al entrenador (Óscar Torres) que le daba todos los jamones ibéricos que quisiera de Extremadura, de mi tierra, y que me llevaba a Charlyn para Chivas. Con 24 goles de Charlyn, yo también sería campeón. Si me das a Charlyn, con Licha y todo lo que tengo… No quiero pecar de nada, los números están ahí. No sé si a ella le gustaría entrenar conmigo algún día, pero a mí con ella sí”, dijo el estratega de las Chivas.

Lista la Liguilla de la Liga BBVA MX Femenil

Resta una jornada para que la Liga BBVA MX Femenil, en su temporada regular, llegue a su final. Hasta el momento, ya hay seis clubes clasificados a la siguiente ronda y sólo restan dos lugares que estarán en pelea entre seis equipos.

Los calificados a los cuartos de final del Apertura 2025 son: Tigres, Pachuca, América, Toluca, Chivas y Rayados. Cruz Azul, Juárez, León, Pumas y Atlas pelearán en la Jornada 17 por los últimos dos boletos para la siguiente ronda. Las favoritas al título son las de la UANL y las de la Bella Airosa.