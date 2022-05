‘Chicharito’ Hernández le pone fecha a su retiro

El ‘Chicharito’ Hernández ya piensa en el retiro de las canchas. El delantero mexicano vive uno de los mejores momentos de su carrera desde que llegó a la MLS. En nueve partidos suma cinco goles y estar entre los primeros cuatro lugares de la Tabla de Goleo del futbol de los Estados Unidos.

El máximo goleador de la Selección Mexicana se encuentra en Guadalajara, pues vino a nuestro país al Albergue Infantil de los Pinos, donde donó 10 mil dólares y declaró lo siguiente:

“Si me veo a un mediano plazo, sería lo más congruente que podría decir. Si pienso en unos 10 o 15 años, yo creo que el cuerpo no me daría. No sé, tengo 33 años, quién sabe. Soy una persona muy exigente conmigo mismo”, aseguró.

Además fue honesto, pues agregó que la compentencia con sus compañeros es muy bonita, pero tiene claro que si alguien se encuentra mejor que él, le dejaría el lugar. “Uno nunca sabe, acabando esta temporada me retiro o a lo mejor nos seguimos entrevistando durante 10, 20 años, uno nunca sabe. solo el tiempo lo dirá".

Los números del ‘Chicharito’ Hernández como profesional

Javier Hernández debutó como profesional el 9 de septiembre de 2006 con las Chivas. Desde ese entonces el futbolista azteca ha militado en seis equipos: Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham, Sevilla y ahora el Galaxy en el futbol de los Estados Unidos.

Su mejor rendimiento lo tuvo con los Red Devil’s, escuadra con la que disputó 157 encuentros, en los que anotó 59 goles y 20 asistencias. Con el Guadalajara consiguió 29 tantos en 79 duelos; y en el futbol alemán tuvo dos campañas de ensueño con 39 dianas.

