Chicharito regresaría a las Chivas pagado por una marca de ropa

Chicharito Hernández ha estado en el entorno del balompié azteca en los últimos meses. Ya sea por su no convocatoria a la Selección Azteca o por los rumores de su regreso a la Liga BBVA MX para jugar con las Chivas.

Pues los rumores han vuelto a tomar fuerza y esto debido a que la marca Puma, patrocinador del conjunto rojiblanco, estaría dispuesta a pagar una parte del salario del maximo anotador de la Selección Mexicana.

Esta información la soltó El Universal y es que según los reportes, el Rebaño Sagrado habría intentado ese plan para traer a Rodolfo Pizarro, pero la marca deportiva prefiere buscar a un jugador que sí tenga un buen desempeño, esto debido al mal negocio que tuvieron con Oribe Peralta en el que sí pagaron parte de su sueldo.

Capítulo 1: Un Diego y un Maradona | El Once del 10

Chicharito no volverá a la Selección Mexicana

No hay forma de que Javier Hernández regrese a la Selección Mexicana... o al menos no por ahora. Luego de que se confirmara que Gerardo Martino seguirá al frente del combinado nacional, también se pudo saber que Javier no volverá a vestir la camiseta nacional, “ni aunque meta 100 goles”.

La gran temporada que tuvo el ‘Chicharito’ Hernández con el Galaxy, igualando su mejor marca goleadora en una misma campaña, no le alcanzó al mexicano para ser convocado a la Selección Azteca y al parecer, no habrá forma en la que el delantero regrese.

Te podría interesar: Santiago Giménez no llegaría a Chivas

De acuerdo a información de ESPN, por la mente de la Selección Mexicana no pasa volver a llamar al ‘Chicharito’ Hernández. La misma fuente señala que “ni aunque metiera 100 goles”, el atacante del Galaxy sería considerado en el combinado nacional... por lo que no pasa por un tema deportivo.

El ‘Chicharito’ Hernández no es convocado con la Selección Mexicana desde el 2019. Fue en un partido que el combinado azteca ganó por 3-2 ante Estados Unidos y ese fue el último encuentro que disputó Javier. Luego de una mala temporada con el club de Los Ángeles, tuvo su revancha para tener un gran año goleador.