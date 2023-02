¿Chicharito Hernández le cierra la puerta a Chivas?

Javier Hernández levantó especulaciones de una posible salida de la entidad Angelina, toda vez que su club buscara hacerse de los servicios de Luis Suárez en el presente mercado de transferencias. Con su contrato próximo a expirar, el delantero mexicano despertó rumores de un posible regreso a las Chivas de Paunovic, recordar que fue el club que le dio su primer gran oportunidad como profesional.

De momento el Chicharito se encuentra disfrutando de su tiempo libre, pues la temporada con el LA Galaxy aún no da comienzo, por lo que en una de sus transmisiones en Twitch el mexicano reveló lo que pasará en su futuro, palabras que habrían cerrado la puerta de manera contundente a Chivas.

¿Chicharito Hernández cerró las puertas para Chivas?

De acuerdo con palabras del futbolista de la MLS en una de sus transmisiones con sus fans, el delantero afirmó: “Yo tengo nada más este año de contrato con el LA Galaxy. Me encantaría quedarme aquí por más tiempo, me fascinaría, pero ya saben, que a veces el fútbol y las situaciones no dependen de uno”, sentenció Javier Hernández, por lo que las posibilidades de verle en Chivas en el corto plazo se reducen aún más.

Pese a que Chivas fue el equipo que confió en él en sus inicios como futbolista profesional y que recibiera el apoyo para su entonces fichaje con el Manchester United, el delantero no tiene como ‘opción A’ al equipo tapatío en el corto plazo.

“Plan A es quedarme aquí, en Los Angeles, con el LA Galaxy y extender aquí mi carrera con el mejor equipo y la mejor organización de la MLS. Ojalá se pueda dar, que podamos llegar a un acuerdo. Me encantaría, pero si no, la vida sigue. Me dolería, porque amo a esta institución. Veremos”, agregó el Chicharito.

Chicharito llegó al Galaxy en el 2020, tras su paso de seis meses por el Sevilla. Si bien, su primera temporada fue discreta... para la temporada 2022 fue de los mejores elementos de la MLS, marcó 18 goles y tres asistencias en el torneo. Por su parte, Chivas ,con el nuevo proyecto deportivo de Fernando Hierro habría tenido aproximaciones con el delantero, pero sus pretensiones económicas alejarían una negociación.

¿Cuál será el primer compromiso de Javier Hernández?

Chicharito Hernández y el LA Galaxy debutarán en la temporada 2023 el 25 de febrero ante el vigente campeón defensor LAFC, el equipo que lidera el mexicano Carlos Vela, en lo que ya es considerado como el clásico del ‘Tráfico’, un enfrentamiento que tendrá lugar en el Rose Bowl de California.