Chicharito Hernández reveló si prefiere a Messi o Cristiano Ronaldo y generó un debate por sus motivos
El exjugador de la Selección Mexicana se unió al debate de los últimos tiempos: quién es mejor entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi
El debate sobre quién es mejor entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi nunca acabará. En cada competición, esta discusión vuelve a ser el foco de atención y en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no es la excepción. En este caso, fue Javier ‘Chicharito’ Hernández quien se unió al debate sobre quién es el “GOAT” del futbol y su respuesta fue imparcial.
En su cuenta oficial de Instagram, el exjugador de Chivas y de la Selección Mexicana realizó una publicación hablando sobre el debate infinito: quién es mejor jugador entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Lejos de escoger a un futbolista en particular, Chicharito realizó una comparación que generó controversia en redes sociales y explicó que no deben ser comparados por ser dos historias distintas.
Chicharito habla sobre el debate entre Cristiano y Messi
“Siempre he dicho que Messi es Superman y Cristiano Ronaldo es Batman”, comenzó diciendo el máximo goleador de la Selección Mexicana. “Superman nació con poderes, Batman no. Batman tuvo que construirse a sí mismo con disciplina, valentía y coraje hasta convertirse en extraordinario”, continuó.
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“Creo que esa es la verdadera discusión. No quién es mejor, sino cuál historia te inspira más. Ambas son de admirarse y ambas inspiran mucho: la del que nació con un don o la del que mostró que con disciplina puedes cambiar tu destino”, explicó Chicharito respecto a la historia de cada futbolista.
Finalmente, cerró: “Porque al final admiramos a Messi por lo que es, un ser de otro planeta. Pero muchos admiramos a Cristiano Ronaldo porque es un monstruo de la voluntad que nos obligar a mirarnos al espejo y hacernos sentir capaces de romper con cualquier límite”.
Messi vs Cristiano en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Cristiano fue titular en los cuatro juegos de Portugal en lo que va del torneo. Disputó un total de 351 minutos y convirtió 3 goles: dos en Fase de Grupos y otro en Dieciseisavos de Final ante Croacia.
Messi fue titular en dos de los tres juegos que jugó Argentina hasta el momento. Suma 200 minutos disputados hasta el momento y lleva 6 goles anotados: tres ante Argelia, dos ante Austria y uno ante Jordania, todos ellos en la Fase de Grupos.
Esta tarde, el combinado sudamericano enfrentará a Cabo Verde por un lugar en los Octavos de Final del torneo. Dicha serie definirá a uno de los últimos clasificados a la siguiente ronda.