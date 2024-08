La razón por la que Chicharito no jugaría ante Tigres en la Jornada 5

Las Chivas del Guadalajara afrontarían el difícil compromiso ante los Tigres en la Jornada 5 del Apertura 2024 con una sensible baja, pues Javier ‘Chicharito’ Hernández no ha trabajado a la par de sus compañeros en los entrenamientos de la semana y apunta a permanecer en la Perla Tapatía mientras los demás hacen el viaje al norte del país. El Rebaño Sagrado y los felinos se medirán este sábado cuando se reanude la acción de la Liga BBVA MX.

El máximo goleador histórico de la Selección Mexicana no ha vivido grandes momentos desde que volvió a su tierra, de hecho no tuvo participación en ninguno de los dos cotejos que las Chivas disputaron en la Leagues Cup. Sigue recuperándose de molestias musculares en el muslo derecho, por lo que Fernando Gago no lo tendría considerado para este fin de semana.

¡Gol de Fouzair! | Al-Nassr 1-1 Al-Raed | Liga Sadí

Te puede interesar: Se anuncian los precios para el Clásico Nacional Chivas vs América

Lógicamente, el cotejo tendrá un ingrediente especial, pues significa la primera ocasión en que Veljko Paunovic enfrentará a las Chivas, el ahora técnico de los regiomontanos llevó a los rojiblancos hasta una final y estuvo a punto de ganarla, antes de que los propios Tigres se la arrebataran.

Será la primera ocasión en que ambos vean acción desde su discreta participación en la Leagues Cup. Las Chivas ni siquiera lograron superar la fase de grupos, cayendo en los penales contra el LA Galaxy en la Jornada 3, mientras Tigres se despidió después de caer con el New York City en los octavos de final por 1-2. Han pasado prácticamente 10 días desde que los de la Sultana del Norte vieron la cancha y casi 20 para los tapatíos.

La última vez que el ‘Chicharito’ tuvo actividad fue el sábado 20 de julio cuando su escuadra derrotó 2-0 al Mazatlán en la Jornada 3 del Apertura 2024, compromiso que se llevó a cabo en el Estadio Akron.

¿Dónde ver el Tigres vs Chivas de la Jornada 5 del Apertura 2024?

Los Tigres y las Chivas se medirán este sábado 24 de agosto en el Estadio Universitario de Monterrey, el partido corresponde a la Jornada 5 del Apertura 2024. Podrás seguir toda la acción del a través de la pantalla de Azteca 7 en punto de las 18:50 horas, tiempo del centro de México, así como en la aplicación de Azteca Deportes y aztecadeportes.com.

Te puede interesar: Berlanga advierne que ‘Canelo’ se llevará una sorpresa por el poder de su pegada