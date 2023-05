Chicharito Hernández y Peso Pluma apoyan en primera fila a los Lakers

Al vivir en Los Ángeles como jugador del Galaxy, Javier ‘Chicharito’ Hernández es uno de los privilegiados en poder disfrutar cada año del mejor baloncesto del mundo.

El delantero mexicano no desaprovechó la oportunidad para ir a ver el partido de los Lakers, en donde LeBron James sacó su mejor versión, para enviar el partido a la prórroga con 0.8 segundos para el final y selló un doble doble de 22 puntos y veinte rebotes, lo que le dio un triunfo por 117-111 a su equipo, contra los Memphis Grizzlies para colocarse 3-1 por delante en la serie de primera ronda.

Las emociones del encuentro fueron presenciadas por el Chicharito, quien además no estuvo nada mal acompañado. El cantante, rapero y compositor mexicano Peso Pluma, estuvo en primera fila con el máximo goleador de la Selección Mexicana.

“Que gran ambiente el de anoche con la victoria de mis Lakers en playoffs! 🙌🏽 Y también no quiero dejar pasar que tuve la fortuna de conocer a un fenómeno! Peso Pluma 🔥", comentó Hernández en sus redes sociales.

No es la primera vez que Peso Pluma se codea con figuras del futbol mexicano. Hace algunos días fue invitado por Edson Álvarez para asistir a un partido del Ajax en el Johan Cruyff Arena.

Chicharito, en el ojo del huracán

Javier Chicharito Hernández volvió a estar entre los titulares deportivos por sus últimas declaraciones en una entrevista para Fox Sports, en donde habló sobre su veto en la Selección Mexicana.

“Sí me equivoque, pero lo más importante fue que lo reconocí a tiempo. El problema es que no puedo hablar del tema porque me llevo a alguien entre las patas. Así tenía que pasar. Yo tomé la decisión de que así fuera. Asumí un rol de villano. Al final el tiempo pone a cada uno en su lugar”, reveló el artillero, quien no descarta volver a ponerse la camiseta del combinado Azteca.