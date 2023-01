Chicharito Hernández habla sobre su posible regreso a Chivas

Javier Chicharito Hernández vive uno de los mejores momentos de su carrera. A pesar de no poder ir al Mundial de Qatar 2022, la temporada de la MLS, el mexicano firmó su mejor campaña con 18 goles, tres asistencias, y logró meterse a los playoffs del futbol de los Estados Unidos, pero no pudo lograr el campeonato luego de caer ante el LAFC, de Carlos Vela, en la Final de la Conferencia.

Ahora, viene un año nuevo para él y su equipo, donde el objetivo es claro, ser campeones, cosa que no consiguen desde el 2014; aún así son los máximos ganadores del balompié del vecino del norte con cinco títulos.

Entrevista de Ricardo Peláez con David Medrano | Los Protagonistas

Te puede interesar: Enner Valencia habría rechazado oferta de Cruz Azul

¿Cuánto tiempo de contrato tiene Chicharito con el LA Galaxy?

Luego de varios rumores, donde se decía que la escuadra angelina estaba buscando a Luis Suárez, hombre que pelearía el puesto con Hernández, no se concretó nada, y el referente del equipo de Los Angeles será el tapatío, a quien le que da un año de contrato con ellos, y ahí es donde podría buscar volver al futbol mexicano.

Chicharito habla sobre su regreso a Chivas

A través de su streaming, donde no solo juega videojuegos, sino que también platica con sus seguidores, el atacante aclaró a sus fanáticos su futuro inmediato con las Chivas.

“Con Chivas, ya lo veremos en el futuro. Yo amo y adoro a Chivas. Hay una historia entre ellos y yo. Estoy en la organización más imporante de Estados Unidos. Me les debo a ellos. No sé si volveré. Espero que la gente que de verdad ama a Chivas no me juzgue por si estoy o no. Yo le di mi vida Chivas, allí crecí", aseguró Chicharito.

Te puede interesar: Chivas dio a conocer detalles de la lesión de Alexis Vega

Desde el 2020, que regresó al continente americano, se ha especulado mucho sobre un posible regreso al Rebaño Sagrado; incluso se habla de que se podría retirar en dicho club, el de sus amores. Solo el tiempo lo dirá, y en diciembre será otra historia, donde el mexicano pueda definir su futuro.