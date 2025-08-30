Chicharito Hernández vuelve a la convocatoria de Chivas; ¿cuántos días tiene sin jugar?

El Rebaño Sagrado alistó su plantel para el duelo de este sábado frente a Cruz Azul y lo hizo con una sorpresa que ilusionó a la afición rojiblanca: el regreso de Javier “Chicharito” Hernández a la convocatoria. El atacante mexicano podría ver minutos en el actual torneo después de varias semanas de ausencia por lesión, así como de las polémicas que ha enfrentado por su contenido en redes en las últimas semanas.

El director técnico Gabriel Milito dio a conocer la lista oficial de convocados, en la que resaltó la presencia del máximo goleador histórico de la Selección Mexicana. De confirmarse su participación, sería el primer partido de Hernández en el campeonato, situación que ha generado gran expectativa en la afición tapatía.

¿Chicharito Hernández jugará en el partido de Chivas ante Cruz Azul?

El delantero había quedado fuera de toda actividad desde el 19 de julio, cuando sufrió una lesión muscular durante el calentamiento previo al duelo ante León. Ese inconveniente lo mantuvo 42 días sin poder disputar un solo minuto, siendo este su segundo periodo más largo sin actividad desde que regresó al club en 2024.

La posible reaparición del “Chicharito” representa una inyección anímica para el Guadalajara, que busca consolidar su ataque en la parte media del torneo y sumar puntos importantes frente a un Cruz Azul que llega en buen momento futbolístico luego de la dolorosa goleada que recibió en la Leagues Cup ante el Seattle Sounders.

¿Cuáles son las bajas que Chivas tendrá para este juego?

No todo fueron buenas noticias para la plantilla rojiblanca . Richard Ledezma y Daniel Aguirre quedaron fuera de la convocatoria al no superar las molestias musculares que arrastraban desde el encuentro ante Xolos de Tijuana. A estas ausencias se sumaron Alan Pulido y José Castillo, quienes continuaron en recuperación de sus respectivas lesiones.

Con este panorama, la inclusión de Hernández podría ser determinante para reforzar la ofensiva de los tapatíos en un duelo clave frente a los celestes.