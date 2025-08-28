Chivas ya tiene en la mira a estos 2 jugadores: podría sacarlos del equipo en pleno Apertura 2025

Chivas está buscando tener regularidad dentro del Apertura 2025 pero la mala suerte le ha condenado. Resulta que Gabriel Milito tendrá por lo menos dos bajas para enfrentar a Cruz Azul por la jornada 6 de la Liga BBVA MX y, como si fuese poco, dos futbolistas que suelen ser considerados referentes estarían muy cerca de abandonar el club. Hablamos de Javier ‘Chicharito’ Hernández y de Alan Pulido.

De acuerdo a la información que compartió el periodista César Huerta, ambos jugadores saldrían del Rebaño debido al bajo nivel que han demostrado desde que han llegado. Y es que entre los dos futbolistas apenas suman cinco goles en total. Por esta razón, tanto Chicharito como Pulido dejarían Guadalajara en pleno Apertura 2025. Por otro lado, Chivas anunció 5 refuerzos para el partido contra Cruz Azul por la sexta jornada .

@ch14 Javier “Chicharito” Hernández gana al año 3 millones de dólares, sueldo que se ahorraría Chivas en caso de que se vaya

Además, el mismo periodista señala que los dos atacantes firmaron su contrato con Chivas con una renovación opcional y todo parece indicar que la directiva del Rebaño no hará uso de esta porque al analizar su performance los números indican un bajo nivel. Si bien aún hay tiempo para que puedan repuntar, en el caso de Hernández, la suerte ya estaría echada.

Pues además de estar lesionado, sus comentarios que fueron públicos refiriéndose al rol de la mujer dentro de una relación de pareja habrían sido la gota que derramó el vaso, por lo que su salida está asegurada. Sin embargo, el caso de Pulido es distinto, pues primero debe recuperarse de su lesión y luego podría volver a tener minutos para demostrar que aún puede ser titular en Chivas.

La decisión que tomó Gabriel Milito con Chivas pensando en Cruz Azul

Según diversos reportes, Milito no cambiará el esquema ni la forma de jugar ante Cruz Azul y seguirá confiando en su idea. A pesar de que el equipo de Guadalajara sufrió graves errores defensivos que le han costado muchos goles (10 en 5 juegos), el entrenador argentino seguirá aferrado a sus pensamientos y buscará dar el golpe ante La Máquina.