Luis Romo y Chicharito rompen el silencio tras derrota vs Necaxa

La primera derrota de las Chivas en la era Óscar García Junyet llegó este viernes en Aguascalientes cuando el Rebaño Sagrado cayó ante el Necaxa. Los tapatíos se adelantaron en el marcador en los inicios del segundo tiempo pero concedieron espacios que a la postre significaron el descalabro en el Estadio Victoria. Después del cotejo, tanto Javier ‘Chicharito’ Hernández como Luis Romo utilizaron sus redes sociales para dar un comunicado a la afición.

El mediocampista procedente de Cruz Azul hizo su debut con la elástica de los rojiblancos, entrando de cambio por Fernando Beltrán en el minuto 64, cuando el Necaxa ya lo había empatado a uno, justamente con gol de Pavel Pérez, quien llegó a los Rayos procedente de Chivas.

“En este club ninguna derrota es aceptable. Mis primeros 90min del año. Pasaron 6 meses desde que jugué 90min. Buenas sensaciones aunque hay mucho por mejorar. Gracias a todos los chivahermanos que nos apoyaron en Aguascalientes”, redactó el ‘Chicharito’ a través de su cuenta de Instagram. El máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana no jugó durante la victoria de su equipo contra Santos en la Jornada 1.

“Orgulloso de portar este escudo no fue el debut que esperaba pero con mucha motivación de afrontar este reto y todo lo que viene… muchas gracias afición por todo el apoyo”, replicó Romo en sus redes personales.

Un gol de penal convertido en los últimos minutos del encuentro por Roberto ‘Piojo’ Alvarado, maquilló el marcador final de 3-2, pero lo cierto es que el Necaxa fue superior en el complementario para sumar los primeros tres puntos del Clausura 2025.

Los próximos partidos de Chivas en el Clausura 2025

Chivas ha ganado uno y perdido otro de sus partidos en el naciente Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, por lo que sus siguientes juegos serán importantes:



- Chivas vs Tigres - Jornada 3 - 19:05 horas (TCM)

- León vs Chivas - Jornada 4 - 21:00 horas (TCM)

- Chivas vs Querétaro - Jornada 5 - 17:05 horas (TCM)

