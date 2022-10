‘Chicharito’ lanza fuerte mensaje tras racha goleadora con el Galaxy

Javier Hernández ha sellado su temporada en la Major League Soccer. Con 18 goles en 32 partidos disputados a lo largo de la Temporada Regular, ‘Chicharito’ hizo un tanto más que en la campaña del 2021, certamen en el que tuvo un registro de 17 anotaciones en 21 encuentros jugados.

Ante su buena racha goleadora, el delantero de Los Angeles Galaxy se dice orgulloso, pues pasa por un buen momento para encarar la ronda de playoffs.

¿Por qué no hay continuidad en la Selección Mexicana? | El Dictado

“De lo que estoy muy orgulloso es que tengo 34 años y hace dos años muchas personas estaban diciendo que estaba acabado y ahora vean.

“Feliz de que afortunadamente esta temporada vamos a disputar los playoffs y en nuestra casa gracias a que quedamos en los primeros cuatro lugares y conscientes que ante Nashville es un partido dificilísimo, importantísimo y antes que tomarlo con presión, tomarlo con agradecimiento, confianza y felices por la oportunidad”, dijo Hernández ante los medios de comunicación.

Los tantos de ‘Chicharito’ durante la campaña, ayudaron al conjunto dirigido por Greg Vanney a estar en la siguiente etapa de la competencia.

“Lo más importante para mí es que anoté esos goles y estamos en los playoffs. Estoy muy orgulloso del trabajo que he hecho y agradecido con la confianza del equipo, de mis compañeros y el cuerpo técnico, sin esa confianza no podría mejorar y desarrollarme como lo he hecho. Es un deporte de equipo e intentaremos dar lo mejor esperando dar muchas alegrías”, agregó.

Te puede interesar: Chicharito y Carlos Vela inauguran la Temporada 2023 de la MLS

‘Chicharito’ nominado al MVP de la MLS 2022

Luego de una temporada exitosa con el equipo de Los Angeles, Javier Hernández es finalista al premio Landon Donovan MLS MVP de 2022.

Ubicado en el cuarto puesto de la tabla de goleadores, el ‘Chicharito’ se encuentra nominado junto al delantero Cristian Arango (LAFC), el portero Andre Blake (Philadelphia Union), el delantero Sebastián Driussi (Austin FC) y el ganador de la Bota de Oro, Hany Mukhtar (Nashville SC), quien hizo 23 goles.

Te puede interesar: ¿Quién es Gerardo Martino, el DT de México en Qatar 2022?