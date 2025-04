Chicharito no descarta volver a la Selección Mexicana con Javier Aguirre

De cara a la Copa Oro 2025 y a poco más de un año de la Copa del Mundo con sede en México, Estados Unidos y Canadá, Javier Hernández no descarta volver a la Selección Nacional, escuadra a la que no es convocado desde 2019, sin embargo, ‘Chicharito’ no le cierra las puertas a un llamado de Javier Aguirre para volver a vestir los colores de la Selección Mexicana.

“Mientras sea un jugador activo y no me haya retirado de la Selección siempre voy a estar ahí si se me da. Para llegar se necesitan muchas cosas antes. Soy una persona que siempre aspira a lo más alto”, dijo Javier Hernández en entrevista exclusiva con Omar Villarreal para Azteca Deportes.

‘Chicharito’ sobre el nivel de Raúl Jiménez

Por otra parte, el delantero de Chivas también habló del nivel actual de Raúl Jiménez, atacante del Fulham que acecha su récord como máximo goleador de la Selección Mexicana. Y es que luego de la Liga de Naciones de Concacaf, el jugador que milita en la Premier League ya tiene una marca de 38 anotaciones en 109 partidos jugados. Mientras que la cifra de ‘Chicharito’ se quedó en 52 goles en la misma cantidad de compromisos disputados.

“Es mucha alegría, mucha motivación. Que mi récord dure varios años sería alarmante. Feliz y contento, los récords están ahí para romperse. Uno de los logros que nunca me imaginé fue ser el máximo goleador de la Selección Mexicana”, añadió Hernández.

La siguiente competencia para la Selección Mexicana será la Copa Oro del año en curso, certamen que se va a disputar del 14 de junio al 6 de julio en Estados Unidos.

Calendario de la Selección Mexicana en Copa Oro 2025

Comandados por Javier Aguirre, México comparte el Grupo A junto a Costa Rica, Surinam y República Dominicana.



Jornada 1:

México vs República Dominicana, 14 de junio, 8:15 P.M.

Surinam vs México, 18 de junio, 8:00 P.M.

México vs Costa Rica, 22 de junio, 8:00 P.M.

