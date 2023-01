Chicharito opina sobre el próximo DT de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana de futbol está en busca de nuevo entrenador, tras el fracaso de argentino Gerardo Martino con México en el Mundial de Qatar 2022, los directivos de la FMF están en busca de un nuevo estratega, es por esa razón que Javier Hernández, una histórico del cuadro azteca dio su opinión.

“Chicharito” fue cuestionado sobre la nacionalidad del próximo entrenador del cuadro mexicano y afirmó que ese tema es “insignificante”.

“Ay, cómo nos encanta manejar una narrativa y promocionar gente. Yo llevo 15 años siendo extranjero en un país y no me gustaría que por ser extranjero no me dieran una oportunidad de obtener un trabajo. Aquí soy un extranjero en EE.UU y veo cómo me toman en cuenta”, declaró el delantero azteca en el marco del Media Day de la MLS.

Hernández Balcazar, afirmó que está a favor de la gente mexicana y talentosa, pero lo que más conviene es que una persona llegue a sumar y a aportar, no importa la nacionalidad.

Se refirió a la etapa de Ricardo La Volpe en 2006 y comentó que “nos encantó el proceso”, en 2014 con Miguel Herrera fue bueno lo que sucedió en el mundial de Brasil y exhortó a que se terminen las “novelas” para unirse al nuevo entrenador sea mexicano o extranjero.

El delantero del Kansas City, Alan Pulido fue cuestionado en el mismo evento sobre la situación del próximo entrenador de México y el ex jugador de Chivas dio un nombre para que sea el encargado de llevar al cuadro nacional a la Copa del Mundo de 2026 que se realizarán en nuestro país, Estados Unidos y Canadá.

“Si tuviera que elegir a uno, ‘El Piojo’ creo que es un técnico ideal, aparte de mexicano, puede hacer muy bien las cosas. Ya con experiencia de un Mundial, con los títulos que ha tenido a nivel profesional en su carrera, creo que le vendría muy bien a la selección”, opinó el atacante de 31 años.

