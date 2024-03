Lo que ‘Chicharito’ presumió después de ganarle al América

Antes de afrontar la llave de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, contra el América, muchos aficionados de las Chivas depositaron su esperanza en el refuerzo más llamativo de este mercado en la Liga BBVA MX: Javier ‘Chicharito’ Hernández; sin embargo, su participación no alcanzó para avanzar a la siguiente ronda y, finalizado el ‘Clásico’ de vuelta, el propio atacante compartió una reflexión.

“Son de las cosas que no extrañaba mucho de mi país. Estaban hablando de hacer historia, cuando yo todavía no estaba recuperado, y se perdieron tres partidos, que fueron contra equipos que están arriba de la tabla. No se perdieron seis, ocho o 10, se perdieron tres partidos. Por eso, nosotros hemos mantenido la calma”, apuntó, al término del juego de vuelta, en el Estadio Azteca.

‘Chicharito’ destaca victoria frente al América

El máximo anotador de la Selección Mexicana se mostró consciente de que habrá críticas por no acceder a la siguiente fase en el certamen continental, pero hizo énfasis en la victoria que se obtuvo contra una de las escuadras más alabadas y costosas del futbol mexicano.

“Sabemos de la exigencia de esta camiseta y pesa diferente. Cuando las cosas salen muy bien, la situación es distinta. Ahora, ganamos el partido, no la eliminatoria. Ganamos de visita, en el Azteca, contra el equipo que la gente dice que es el mejor equipo de México y les ganamos 3-2, aquí, contra su cuadro titular. (Hay que tener) calma. Sí, se perdió la eliminatoria, ¿duele? Claro, porque Chivas siempre debe buscar títulos en cualquier competición, pero esto nos vuelve a dar muchísima confianza y estamos tranquilos”, analizó el ’14' rojiblanco.

Para finalizar su intervención ante los medios, el otrora jugador del Manchester United y del Real Madrid indicó que la eliminación no pesará para lo que viene: “No nos sentimos los más chingones cuando hablaban de todo eso, ni hemos perdido la confianza emocional, mental, ni táctica”.

