Chicharito le responde a aficionado en redes sociales tras la derrota vs Cruz Azul

El conjunto de las Chivas terminó perdiendo el pasado sábado dos de marzo del 2024 en el Estadio Azteca ante el conjunto de Cruz Azul. El partido terminó 3-0 a favor de los celestes con goles de Faravelli y doblete de Uriel Antuna.

En el juego, Fernando Gago decidió darle minutos a Javier Hernández que entró de cambio al minuto 76. El delantero marcó un gol pero por posición adelantada terminó siendo anulado y minutos después tuvo un mano a mano con Mier pero fue atajado por el colombiano.

Chivas llegaba de ganarle a Pumas 3-1, por lo que con esta derrota los aficionados empiezan a tener dudas de como va a llegar el equipo para disputar los tres juegos que tienen contra el América.

Álvaro Fidalgo detalla que no hay excusas para no jugar bien

La respuesta de Chicharito

Es por eso que Javier Hernández fue criticado en sus redes sociales por un aficionado luego de subir una foto de sus actividades personales. En los comentarios, le pusó que luego de perder contra Cruz Azul tenía el descaro de poner eso cuando se vienen tres clásicos.

“Perdemos 3-0 en el Azteca con los hijos del Ame y tienes el descaro de poner eso? Tenemos 3 clásicos Chicha no ching****.”

El delantero se tomó un momento de este lunes cuatro de marzo para poder responderle. Chicharito detalló que el país debe de entender que son humanos antes que futbolistas, que son los primeros en sentir el dolor de la derrota, pero que la vida sigue a pesar de si se gana o se pierde. Agregó que no les quita responsabilidad, los hace comprometerse pero que no pueden exigirles que no disfruten de la vida humana cuando se pierde o cuando se gana.

“Ojalá nuestro país pueda llegar a entender que somos seres humanos antes que futbolistas. Que somos los primeros en vivir y sentir el dolor de una derrota. Somos los primeros en querer ganar siempre y evitar cualquier derrota. Pero la vida sigue. Y eso no nos quita ninguna responsabilidad. Al contrario. Nos compromete aún más. Cuando ganamos disfrutamos, aprendemos y seguimos. Cuando perdemos aceptamos el doloroso aprendizaje y seguimos. No se puede exigir que disfrutemos de la vida humana solo cuando ganamos y sufrirla cuando perdemos. No se nos debería categorizar como héroes si ganamos y como villanos si perdemos. Seguiremos dándolo todo para seguir buscando la victoria EN CADA PARTIDO”.

