¡EXPLOTÓ! ‘Chicharito’ lanza video con mensaje a sus detractores

‘Chicharito’ Hernández está por arrancar otro torneo con Chivas, en su segunda etapa como rojiblanco. El delantero buscará superar lo hecho en su regreso, ya que en el Clausura 2024 sólo logró marcar una anotación.

Chivas debutará en el Apertura 2024 enfrentando al Toluca y también buscará superar lo hecho en el semestre pasado, en el que pudo meterse hasta las semifinales. No obstante, fueron eliminados por el América con un polémico penal en el Estadio Azteca.

El mensaje del ‘Chicharito’ Hernández

Mediante sus redes sociales, el ‘Chicharito’ Hernández subió un video en donde defendió los pasatiempos que tiene fuera de las canchas. Y es que en las últimas semanas ha sido fuertemente criticado por los streams que hace, entre partido y partido que tiene con Chivas.

“En qué cabeza cabe que de verdad, sigan creyendo que esto sea distracción. Creen que mostrarme, jugar y todo esto, de verdad me va a distraer de mi entrenamiento de mañana con Chivas? Mi prioridad es Chivas y siempre va a ser Chivas, como lo fue el LA Galaxy”, aseguró.

En la misma línea, el máximo goleador de la Selección Mexicana pidió que sean más “comprensivos” y se quiten ideas que no son, pues le gusta lo que hace pero tiene plena certeza en que no lo distrae por completo, de su labor como jugador de Chivas.

“No necesito que me quieran, no necesito que me acepten. De nada va a servir que critiques y que creas que porque me vengo a sentar aquí, prendo una cámara, vaya a afectar el jugar futbol”, concluyó. El delantero se perdió la reciente Copa por La Paz que disputó Chivas, en donde terminaron cayendo en la final ante los Tuzos del Pachuca.

