Chicharito tendría documental de su regreso a las Chivas

Javier Hernández está en casa. Las Chivas le volvieron a abrir las puertas al Chicharito, luego de casi 14 años fuera de la institución, donde militó en equipos como el Manchester United y el Real Madrid, escuadras a las que se les nombre ‘grandes’ en el Viejo Continente.

Tras unas semanas de incertidumbre sobre el posible arribo del máximo goleador de la Selección Mexicana, este miércoles 24 de enero se hizo oficial su regreso; vuelta en la que no solo buscará aportar goles, sino que también experencia dentro y fuera de la cancha, para sus compañeros, además del impacto mediático que pueda tener en toda la Liga BBVA MX.

Estarían preparando documental del Chicharito Hernández

La euforía por el regreso del Chicharito al futbol mexicano, lo llevaría a medios digitales. De acuerdo con distintos reportes, la plataforma de streaming con la ‘N’, estaría buscando hacer un documental de la temporada del regreso de Hernández al futbol mexicano.

Ellos tienen experiencia en series de este estilo, como lo ha sido Drive To Survive, de Formula 1; El swing perfecto, de golf; o incluso la docuserie de los años maravillosos de Michale Jordan en los Bulls, The Last Dance, que fuera un éxito a nivel mundial.

La fecha en la que sería presentado Chicharito con Chivas

Tras el anuncio, ahora lo que la afición espera es cuando se va a poner la playera, la 14. Primero tendrán un compromiso el viernes, ante los Xolos, para el sábado, regresar a casa y ese día marcar como el regreso de Chicharito al Rebaño Sagrado, en una presentación en el Estadio Akron con su afición y su gente. Aún falta que se ha oficial dicha activida y ver si los boletos costarán o será gratuito para los seguidores de las Chivas.