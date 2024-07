El susto que vivió ‘Chicharito’ Hernández previo al debut de Chivas en el Apertura 2024

Javier ‘Chicharito’ Hernández evitó una fuerte lesión en la pretemporada que las Chivas del Guadalajara hicieron en Cancún previo al inicio del Apertura 2024. El veterano delantero compartió la información a través de su canal de Twitch y anunció que en caso de volver a lesionarse de fea forma, optaría por el retiro. El Rebaño Sagrado hará su debut en el torneo el sábado 6 de julio cuando reciba al Toluca en la cancha del Estadio Akron.

“Fue un accidente, casi me rompo el ligamento de la rodilla, pero quedó en un esguince”, dijo Hernández. El ex del Manchester United y Real Madrid aseguró que todo quedó en un esguince en el ligamento colateral medial de dicha rodilla. “Luego les voy a mostrar unas fotos. Creo que esquivamos una bala muy dura porque me pude haber roto el ligamento cruzado de la otra rodilla por una barrida sin intención”.

Al legendario atacante mexicano le costó encontrar el ritmo en su regreso a la Liga BBVA MX durante el Clausura 2024, esto se debió en gran medida a una intervención quirúrgica que lo mantuvo alejado de las canchas por mucho tiempo. Una vez iniciado el certamen también se vio aquejado por una infección estomacal. únicamente logró un gol, frente al Puebla, y no pudo evitar la eliminación de Chivas a manos del América en las semifinales.

Con 36 años cumplidos a inicios del mes pasado, los procesos de recuperación para el ‘Chicharito’ Hernández lógicamente se vuelven más lentos, por lo que deberá ser sumamente cuidadoso este semestre si desea estar disponible para Fernando Gago.

Cabe recordar que el técnico argentino ya tendrá a su disposición a los futbolistas que formaron parte del plantel de la Selección Mexicana en la Copa América 2024; tanto Roberto Alvarado, como Jesús Orozco Chiquete y Raúl Rangel están de vuelta.

'Chicharito' Hernández amenaza con el retiro

"Si me vuelvo a lesionar la rodilla, me retiro. No creo estar otros ocho meses recuperándome, pero por algo, por algo", lanzó el futbolista en un mensaje que preocupa a los seguidores del Rebaño.

“Si me vuelvo a lesionar la rodilla, me retiro. No creo estar otros ocho meses recuperándome, pero por algo, por algo”, lanzó el futbolista en un mensaje que preocupa a los seguidores del Rebaño.

