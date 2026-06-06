Chicharito vuelve a ponerse la playera de México y lo piden para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Javier “Chicharito” Hernández causó nostalgia al subir una fotografía en la que vuelve a ponerse la playera de México, tal y como en los viejos tiempos. El posteo en sus redes sociales provocó mucho furor entre los aficionados, pues hasta lo piden para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se disputará en CDMX, Guadalajara y Monterrey, con transporte desde sus aeropuertos a los estadios.

“Me regalaron esta playera y se me metió una basurita en el ojo. Llevaba mucho tiempo sin ponérmela… ¡Interesante!”, publicó Hernández en su cuenta de Instagram portando la playera 2026, la cual lleva el Calendario Azteca, tal y como en Francia 1998, cuya inauguración fue histórica.

Hernández publicó una fotografía con la playera que México disputará la justa veraniega.|@ch14

Piden a Chicharito para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El máximo anotador de México todavía sigue en activo, pues hasta el momento no ha anunciado formalmente su retiro como jugador profesional, pese a que se quedó sin jugar un semestre luego de culminar su contrato con Chivas, por lo que su post se llenó de comentarios positivos e incluso algunos lo piden para la selección.

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“Te extraño en la selección”, “Si te da para otro mundial”, “Cuánta falta haces en la selección”, “Lo que hubiera sido esta selección contigo, chicha” y “Cómo hace falta un delantero como tú, mi chicha” fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación de Javier.

Chicharito, el máximo goleador de México

“Chicharito” jugó para México 3 Copas Mundiales de la FIFA™: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, en las cuales marcó 4 goles, siendo uno de los máximos goleadores del país en justas veraniegas junto con Luis Hernández.

Javier es uno de los mejores futbolistas que ha dado México, ya que actualmente es el máximo anotador en la historia con 52 goles en 109 partidos disputados, superando a grandes figuras como Jared Borgetti y Enrique Borja.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la Fase de Grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.