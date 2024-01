Chicote Calderón marca su primer gol con el América

El torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX está por iniciar. Los equipos siguen buscando cerrar los últimos refuerzos para poder pelear por el título del torneo.

La competencia arranca el próximo viernes 12 de enero del 2024, la primera jornada tendrá los siguientes enfrentamientos: Querétaro vs Toluca, Mazatlán vs Atlético de San Luis, Cruz Azul vs Pachuca, Guadalajara vs Santos, Tijuana vs América, Rayados de Monterrey vs Puebla, Pumas vs Juárez, Necaxa vs Atlas y termina la jornada con el León vs Tigres.

El conjunto del América disputó un partido amistoso contra el Salamanca previo a su debut en el Clausura 2024. André Jardine utilizó a varios jugadores que no tuvieron tantos minutos en el Apertura 2023, a canteranos y su nuevo refuerzo, Cristian ‘Chicote’ Calderón.

El equipo terminó ganando 6-1 y para sorpresa de muchos, luego de una semana de su llegada, el defensor logró anotar su primer gol usando la playera del América.

Partido amistoso en Coapa ⚽️

🦅 América vs. Salamanca pic.twitter.com/triSzUESb8 — Club América (@ClubAmerica) January 9, 2024

André intenta mantener a los jugadores en un buen nivel y ritmo para la primera jornada. La plantilla titular, apenas reportó con el equipo el pasado lunes ocho de enero, por lo que podrían tener poco minutos ante Tijuana. Es por eso, que para su primer partido del actual campeón del futbol mexicano, presentarían un cuadro alterno.

¿Cuándo sería el debut de Chicote?

El conjunto del América podría debutar a su nuevo refuerzo Cristian Calderón. La principal razón es que los jugadores titulares tienen pocos días entrenando con el plantel y Jardine podría decidir darles descanso y así darle oportunidad a las nuevas caras del plantel.

