En los próximos días, América y Chivas encararán tres compromisos: dos corresponderán a los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup y uno más a la jornada 12 del torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. Durante los Clásicos Nacionales, Cristian ‘Chicote’ Calderón, hoy jugador de Las Águilas, se reencontrará con su ex equipo.

Para los partidos entre los dos equipos más populares de la primera división del futbol mexicano, los aficionados, a través de redes sociales, se han cuestionado su Cristian ‘Chicote’ Calderón festejaría un gol en caso de anotar. Dentro de los futbolistas profesionales existe la costumbre no no festejar ante sus ex equipos, símbolo de agradecimiento y respeto.

¿América es amplio favorito para los Clásicos de marzo ante Chivas? | En Caliente

Te puede interesar: ¿Efecto ‘Chicharito’ Hernández? Los precios de los boletos para el próximo Clásico Nacional: América vs Chivas, en el Estadio Azteca

¿Cristian ‘Chicote’ Calderón festejaría si anota gol contra Chivas?

Recientemente, previo a la serie de Clásicos Nacionales en el mes de marzo, Cristian ‘Chicote’ Calderón se confesó aficionado del Club América: aseguró que veía todos los partidos previo a convertirse en futbolista profesional; por lo tanto, no se descarta la posibilidad de que festeje en caso de anotarle a Chivas en alguno de los tres partidos en el mes de marzo.

Luego de finalizar su contrato con Chivas, al acabar el torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, Cristian ‘Chicote’ Calderón acordó su llegada con el Club América y, de acuerdo a diversos reportes, firmó un contrato con duración de tres años; sin embargo, los últimos dos están sujetos a objetivos y disciplina durante el primero.

En el torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX, Cristian ‘Chicote’ Calderón ha participado en nueve de 10 partidos posibles; además, ha dado dos asistencias.

Las fechas de los Clásicos Nacionales: América vs Chivas en el mes de marzo

Chivas vs América | miércoles 6 de marzo | Ida CONCACAF Champions Cup

vs | miércoles 6 de marzo | Ida CONCACAF Champions Cup América vs Chivas | miércoles 13 de marzo | Vuelta CONCACAF Champions Cup

vs | miércoles 13 de marzo | Vuelta CONCACAF Champions Cup Chivas vs América | sábado 16 de marzo | Jornada 12 del Clausura 2024

Te puede interesar: Los equipos a los que podría llegar Henry Martín al acabar su contrato con América