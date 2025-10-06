Chile, Argentina y el posible camino de la Selección Mexicana a la final del Mundial Sub-20

La Selección Mexicana avanzó a los Octavos de Final del Mundial Sub-20 luego de derrotar a Marruecos con gol de Gilberto Mora y así quedar en segundo lugar del llamado “Grupo de la Muerte”. El combinado azteca se medirá ante Chile en la fase de eliminación y, en caso de ganar, se podría enfrentar a Argentina en la ronda de cuartos.

La Selección Nacional se enfrentará a Chile en los Octavos de Final, partido que se realizará el martes 7 de octubre en punto de las 5 de la tarde (hora centro de México) , aunque el combinado azteca no la tendrá nada fácil en caso de avanzar, pues en la siguiente ronda enfrentaría a Nigeria o Argentina.

Selección Nacional de México

El camino a recorrer de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20

México enfrentará a los locales en la ronda de Octavos de Final, luego de que avanzaran en segundo lugar del Grupo A. La Selección de Chile consiguió solo 3 puntos, los mismos que el tercer y cuarto puesto, aunque ellos obtuvieron dicho peldaño por el fair play.

1. Cuartos de Final: Argentina o Nigeria

La Selección Mexicana se medirá ante Argentina o Nigeria en caso de que avancen a los Cuartos de Final. La Albiceleste marcha con pase perfecto en el Mundial Sub-20 al ganar todos sus partidos de la Fase de Grupos, mientras que los africanos fueron una de la selección que avanzó a la ronda de eliminación por ser el mejor tercer lugar de la competencia.

2. Semifinal: Ucrania vs España o Colombia vs Sudáfrica

La Selección Nacional tendrá que enfrentar a grandes selecciones en caso de que avance a la Semifinal, pues en la otra llave se encuentran Ucrania, España, Colombia y Sudáfrica. Los europeos obtuvieron el primer puesto en el Grupo B con 7 puntos, mientras que La Furia avanzó a la ronda de eliminación como mejor tercer lugar en el llamado “Grupo de la Muerte”.

El combinado azteca también se puede enfrentar a Colombia, equipo que quedó en primer lugar del Grupo F con 5 puntos. También existe la posibilidad de que se topen a Sudáfrica, conjunto que ha venido de menos a más, pues terminó en el segundo puesto del Grupo E con 6 unidades, luego de quitarle el invicto a Estados Unidos.

3. Gran Final

La Selección Mexicana, en caso de llegar a la Gran Final, tendría por contendientes a países de alto calibre, pues en la otra llave se encuentran varios candidatos a llevarse el Mundial Sub-20, como lo son:



Estados Unidos

Italia

Marruecos

Corea del Sur

Paraguay

Noruega

Japón

Francia.

El punto a favor de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20

La Selección Mexicana ha tenido un gran Mundial Sub-20 y su punto a favor es que marcha invicta, pues en la Fase de Grupos obtuvo una victoria y 2 empates. Además, la mayoría de sus jugadores ya tienen experiencia en equipos de Primera División. Por lo anterior, el combinado azteca tiene opciones de llegar lejos en la justa, aunque para ello debe ir paso a paso y primer derrotar a los locales en Octavos de Final.