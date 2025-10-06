Mundial Sub-20: ¿Cuándo son los Octavos de Final en Chile 2025?

La emoción del Mundial Sub-20 Chile 2025 entra en su fase más intensa con el arranque de los Octavos de Final, donde las 16 mejores selecciones del torneo buscarán avanzar en la ruta hacia el título. Y uno de los duelos más esperados es el que protagonizarán México y Chile, este martes 7 de octubre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

¿Cuál fue el camino de México hacia los octavos de Final?

La Selección Mexicana, dirigida por Eduardo Arce, llega como segunda del Grupo C, tras sobrevivir al llamado “Grupo de la Muerte” junto a España, Brasil y Marruecos. El conjunto Azteca sumó 5 puntos, producto de dos empates (2-2 ante España y Brasil) y una victoria clave por 1-0 ante Marruecos, que le dio el boleto a la siguiente ronda.

El gran referente del equipo mexicano es Gilberto Mora, delantero de apenas 16 años, quien ha brillado con 3 goles y una asistencia en la fase de grupos. Su capacidad para desequilibrar y definir lo ha convertido en una de las revelaciones del certamen.

Por su parte, Chile clasificó como segundo del Grupo A, con 3 puntos, gracias a su triunfo inicial ante Nueva Zelanda. Sin embargo, cayó en sus siguientes dos partidos ante Japón y Egipto. El criterio de Fair Play le permitió avanzar, aunque llega con dudas en su rendimiento.

Este enfrentamiento será especial, no solo por el contexto de eliminación directa, sino porque enfrenta al anfitrión del torneo ante una selección mexicana que ha demostrado carácter y calidad. El ambiente en Valparaíso promete ser intenso, con la afición chilena volcada en apoyo a su equipo.

¿Cuáles son los partidos de octavos de Final?

Además del México vs Chile, los Octavos de Final incluyen los siguientes duelos: