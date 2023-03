‘Chima’ Ruiz defiende su permanencia en Tigres tras buenos resultados

Los Tigres de Nuevo León fueron a Aguascalientes y vencieron por la mínima a los Rayos del Necaxa con un gol de Fernando Gorriarán. Los dirigidos por Marco Antonio “Chima” Ruiz volvieron a sumar tres unidades, además de mantener su arco en cero.

El “Chima” llegó como bombero para los de San Nicolás de los Garza tras la repentina salida de Diego Cocca rumbo a la Selección Azteca, Ruiz había trabajado en la institución felina durante años como auxiliar técnico, en espera de su gran oportunidad en el banquillo del más ganador de Nuevo León.

“Yo en ningún momento escuche que dijeran interinato, yo tengo el apoyo de la directiva, yo me enfoco en ir paso a paso, sabemos que en el futbol te pueden preguntar muchas cosas pero los resultados son los que mandan, yo llegué en una situación en la que tuve 4 partidos en 10 días, yo creo que hemos sacado resultados pero viene otro seguidilla de partidos, viene otro torneo también muy importante para la institución, y me enfoco en estar trabajando, hay cosas que no dependen de mí yo haré lo que dependa de mí, que es trabajar con el equipo y buscar sacar resultados y todo a su momento”, respondió “Chima” Ruiz en relación a lo logrado desde que fue nombrado director técnico de Tigres.

Tigres enfocado en la CONCACAF Liga de Campeones

Los felinos se medirán ante el América en su próximo compromiso de la Liga BBVA MX, pero antes tendrán la visita del Orlando City de la MLS en la CONCACAF Liga de Campeones.

“Creo que como te mencioné estamos yendo pasó pasó, antes de pensar en el siguiente rival de la liga (América), tenemos un compromiso importante que es contra el Orlando, tenemos que pensar en ello primero, tengo un plantel basto con mucho calidad, va a llegar el momento en que vas a tener que rotar el esfuerzo, por ejemplo hoy Samir estuvo fatigado, pero es necesario, afortunadamente tenemos calidad en el plantel y a partir de ahorita nuestra mente está en Orlando”, mencionó Ruiz sobre el manejo de plantel que tendrán que hacer para los dos torneos.

