Chima Ruiz, nuevo entrenador de Tigres; agradece voto de confianza

Con el tiempo encima por la abrupta salida de Diego Cocca como entrenador de Tigres para ir al banquillo de México, los felinos le dieron el voto de confianza a Marco Antonio Chima Ruiz, quien a través de una rueda de prensa agradeció poder tener el puesto de timonel.

Hasta hace una semana, todo era tranquilidad en San Pedro Garza García, hasta que llamadas de la Federación Mexicana, preguntaban por Diego Cocca como candidato a dirigir a la Selección Azteca; con los días y tras presentar proyectos y realizar entrevistas, los felinos fueron notificados el lunes por la tarde, cuando el equipo y Diego Cocca planteaban el juego de la jornada 6 ante Pumas, que el estratega argentino era el elegido para sentarse en la silla vacía tricolor.

Fue entonces, que con un tercio de torneo disputado, instalados en el tercer escalón de, torneo y con inversiones como la llegada de Diego Lainez al equipo, el tiempo era un rival del conjunto en la búsqueda de un timonel.

Tigres así le dio un voto de confianza a un tipo experimentado como Marco Antonio Chima Ruiz, ya ligado desde hace años a la institución como jugador y como parte del cuerpo técnico.

Chima Ruiz, agradece tener su chance como entrenador de Tigres

“Me siento capaz, creo que me he preparado bastante como entrenador, han sido ya 14 años ya que he estado picando piedra como entrenador de futbol, he tenido algunos logros no solamente en club, también a nivel selección.

Yo creo que lo más importante es que conozco el plantel, el plantel me conoce a mí. Saben cómo trabajo, lo que me gusta. Es cuestión de trabajar y convencerlos de conseguir los objetivos juntos.

Mi cuerpo técnico estará formado con gente de perfil tigre. Marcos Ayala como auxiliar junto con Juninho y Hugo Ayala. Juan Carlos Ortega, como director de fuerzas básicas también estará ayudando en este proyecto”.

Primer partido será ante Pumas para Chima Ruiz

Su estreno oficial como entrenador, con uno de los planteles más caros, será el sábado, cuando reciban en el Volcán a Pumas, en un juego que tendrá las expectativas por conocer cómo toma la afición este radical cambio.

